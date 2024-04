Expareja de Álvaro Rod señala que cantante le fue infiel con varias mujeres: "Lo hizo repetidas veces"

Álvaro Rod es señalado de ser infiel en su relación. La modelo venezolana Wileidy Monsalve denunció que el cantante peruano le engañaba con varias mujeres a la vez y que planeaba encuentros con otras féminas mediante conversaciones por redes sociales y WhatsApp.

Por medio de un adelanto compartido por el programa Magaly TV La Firme este jueves, la joven aseguró entre lágrimas que Álvaro Rod le fue infiel mostrando, como pruebas, conversaciones, fotos, y videos, donde el intérprete de salsa habría tenido aventuras con otras mujeres.

“No me fue infiel solamente una vez. Lo hizo repetidas veces (..) Qué aprende a valorar a las personas”, expresó entre lágrimas la joven actriz de 24 años, quien, todavía, mantiene en sus redes sociales varias fotos de ella con el cantante lo que denotaría la relación entre ambos.

Es así como el programa Magaly TV La Firme transmitirá en la noche de este jueves 25 de abril el testimonio de Wileidy Monsalve sobre todos los presuntos actos de infidelidad de Álvaro Rod, quien todavía no se pronuncia al respecto.

“Hoy en ‘Magaly TV, la firme’, con lágrimas en los ojos, novia del popular cantante Álvaro Rod cuenta cómo descubrió una a una todas las infidelidades del salsero. Chats, fotos y videos que revelan las traiciones del músico”, se escucha en el adelanto del ampay.

Álvaro Rod y Wileidy Monsalve lucieron juntos en diversas fotografías en sus redes sociales.Fuente: Instagram (wimonsalve)

Álvaro Rod y Wileidy Monsalve lucen juntos en redes sociales

Si bien Álvaro Rod no ha presentado públicamente a Wileidy Monsalve como su novia oficial, se sabe que el intérprete de ‘Escúchame mi amor’ mantuvo una relación con la joven por aproximadamente un año. En redes sociales, ambos compartieron momentos juntos como pareja luciendo incluso un tatuaje de un corazón rojo que demostraría su unión de pareja.

El último 30 de marzo, Wileidy Monsalve compartió un carrusel de fotografías y videos donde aparece besándose con Álvaro Rod en medio de los andes peruanos. “Los detalles que dios me estremecen”, describe el post.

Por otro lado, en noviembre del año pasado, la modelo venezolana compartió fotos de ella junto al cantante disfrazados por Halloween, así como extractos del concierto que dio Álvaro Rod aquella ocasión.

Álvaro Rod difundió este jueves en Instagram parte de su canción 'Me equivoqué de vida'. | Fuente: Instagram (alvarorodmusic)

Wileidy Monsalve apareció en videoclip de Álvaro Rod

En octubre del 2023, la propia Wileidy Monsalve apareció en el videoclip de la canción de Álvaro Rod, ‘Este salud va por ti’ lo que mostraba la unión entre ambos. “¡Yo encantada y feliz de apoyarte mi amor! Un equipazo somos, te amo”, escribió la joven en un comentario en el video.

Luego de la difusión del adelanto del ampay, Álvaro Rod compartió en sus historias de Instagram un extracto de su tema ‘Me equivoqué de vida’.

"Y que hablen lo que hablen. Y que digan lo que digan. Que si no eres el amor de mi vida (...) no me equivoqué de amor. Yo me equivoqué de vida”, entona el músico como parte de la letra de la canción.

