Los Globos de Oro 2020 fueron una buena oportunidad para demostrar la valía de “Once Upon a Time in Hollywood”. La cinta de Quentin Tarantino logró llevarse 3 galardones a Mejor Comedia, Mejor Guion y Mejor Actor de Reparto. Este último fue a parar a manos de Brad Pitt.

Al recibir su premio, el exesposo de Jennifer Aniston dio un divertido discurso que también incluyo más de un agradecimiento. Y, dado su sentido del humor, le jugó una broma a su colega Leonardo DiCaprio, haciendo alusión a “Titanic” y la escena final que protagonizó el actor en 1997.

“Quiero empezar agradeciendo a Quentin Tarantino. Esta película es una experiencia que nunca olvidaré”, empezó diciendo Pitt. Luego, se dirigió a DiCaprio, con quien compartió roles en “Once Upon a Time in Hollywood”, y dijo: “A mi cómplice, Leonardo DiCaprio, no estaría aquí sin ti… De cualquier manera, yo sí te hubiera compartido la balsa”.

La frase despertó las risas de los asistentes, pues se refería al pasaje del filme de James Cameron en que Jack Dawson, personaje interpretado por DiCaprio, se inmola al cederle una puerta que usaba a modo de balsa a su pareja Rose (Kate Winslet), pese a que ambos cabían en ella.

Brad Pitt le dice a Leonardo DiCaprio que él sí habría compartido la tabla en Titanic con él. #GoldenGlobes pic.twitter.com/C2twY9RvtE — la cuarta pared (@CuartaParedCine) January 6, 2020

LA REACCIÓN DE JENNIFER ANISTON

Otra persona sorprendida por el discurso de Brad Pitt durante los Globos de Oro 2020 fue su exesposa Jennifer Aniston, quien estuvo presente en el público y miraba muy atenta a su exesposo mientras este hablaba en el escenario.

El actor se refirió a sus experiencias pasadas cuando era vinculado con cada mujer que lo acompañaba a una alfombra roja de la premiación. “Quería traer a mi mamá, pero no podría porque dicen que estoy saliendo con cualquiera que tengo a lado”, mencionó Pitt en su discurso.

Sin duda alguna, el público estalló en risas e incluso, la actriz de “Friends” hizo un pequeño gesto ante el comentario y fue filmada por la cámara que transmitía la gala. Como se recuerda, Brad Pitt y Jennifer Aniston estuvieron casados por casi más de cinco años, y anunciaron su separación el 7 de enero del 2005.