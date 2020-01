La actriz Noelle Sheldon realizó una broma para recordar su paso por Friends. | Fuente: Intagram.

El inicio del 2020 ha sido uno de los años más esperados para quien interpretó a Emma, la hija de Rachel y Ross en la serie ‘Friends’. La actriz Noelle Sheldon sorprendió al recordar uno de los capítulos del programa de televisión con una publicación en Instagram.

En el año 2003 se emitió el episodio The One with the Cake (El de la tarta) de ‘Friends’. En este capítulo, Ross y Rachel celebraban el primer cumpleaños de su hija, Emma, quien se pasó la fiesta tomando la siesta, mientras que un problema con la torta sofocaba a los amigos de la pareja.

Durante el episodio, los tíos de Emma, Chandler y Mónica, graban un video en el que hacen ironía de la extensa siesta que se toma la hija de Rachel.

"Hola Emma. Es el año 2020. ¿Todavía disfrutas de tu siesta? ", dice Chandler. A lo que Mónica responde: "Por cierto, somos tía Mónica y tío Chandler, es posible que no nos reconozcan porque no hemos hablado con sus padres en 17 años".

Esto fue aprovechado por Noelle Sheldon y el 1 de enero del 2020, es decir 17 años después de que se grabó aquel video, la ya no tan pequeña intérprete de Emma respondió de manera ingeniosa.

“¡Me acabo de despertar de la mejor siesta de todos los tiempos, feliz 2020!”, escribió la actriz para hacer la broma, al lado de una foto editada en la que se ve de fondo el café de la entrañable serie 'Friends'.

“¡Espero que todos tengan un excelente año lleno de familiares, amigos y risas!”, añadió la actriz Noelle Sheldon, quien ha logrado tener más de 200 mil Likes en la foto. Además, ya cuenta con más de 87 mil seguidores en Instagram.