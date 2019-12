El director Quentin Tarantino aseguró tener una idea lista para la tercera entrega de "Kill Bill". | Fuente: IMDB

Luego de estrenar este año “Once Upon A Time In Hollywood”, película que se perfila como una posible candidata a los Oscar 2020, el director Quentin Tarantino reveló recientemente que se encuentra pensando en su próxima cinta.

Así lo hizo saber durante una entrevista en el programa dirigido por Andy Cohen. Y es que, tras haber abandonado el proyecto de Star Trek, cuya dirección fue cedida a Noah Hawley, Tarantino confesó que aún tiene deseos de ampliar la historia de “Kill Bill”.

“KILL BILL VOL. 3”

“Anoche cené con Uma Thurman [protagonista de “Kill Bill Vol. 1” y “Kill Bill Vol. 2”], estábamos en un restaurante japonés realmente genial”, afirmó Tarantino durante la entrevista.

Esta confesión llevó a que Cohen le preguntara si la cita con Thurman había derivado en alguna idea relacionada con “Kill Bill”. Y Tarantino no dudó en afirmar que, de hecho, ya cuenta con una idea sobre la continuación de esta historia.

“Tengo una idea de lo que haría. Eso fue todo, conquistar ese concepto, exactamente lo que le sucedió a la novia desde entonces y lo que me gustaría hacer. No me gustaría inventar una aventura disparatada. Ella no se merece eso. La novia ha luchado mucho y duro…”, indicó el también actor.

UN PROYECTO A FUTURO

Sin embargo, a este impulso aún le falta madurar. Y es que el dos veces ganador de un Oscar a Mejor Guion Original resaltó que se trata de un proyecto a futuro. “No lo haría por un momento. Sería como al menos dentro de tres años, o algo así. Pero definitivamente está en las cartas”, aseguró.

Como se recuerda, la actriz Uma Thurman interpretó a Beatrix Kiddo (también conocida como La Novia o la Mamba Negra), una asesina a sueldo que busca vengarse luego de ser traicionada por la asociación secreta para la cual trabajaba.

Además, la última película de Quentin Tarantino —“Once Upon A Time In Hollywood”— fue nominada recientemente a cinco Globos de Oro en la edición del próximo año y en las siguientes categorías: mejor película, mejor guion, mejor director, mejor actor y mejor actor de reparto.