Cillian Murphy ganó su primer Globo de Oro por su papel en 'Oppenheimer'

Después de que Oppenheimer se convirtiera en una de las cintas favoritas en 2023, el director Christopher Nolan demostró que tener a Cillian Murphy como protagonista de sus películas es un golazo.

En esta ocasión, Murphy destacó con su actuación como J. Robert Oppenheimer​, y gracias a ello, se llevó su primer Globo de Oro a Mejor Actor en la categoría de Drama. El artista se impuso a Leonardo DiCaprio, nominado por Killers of the Flower Moon, Bradley Cooper por Maestro, Colman Domingo por Rustin, Andrew Scott por All of Us Strangers y Barry Keoghan por Saltburn.

Antes de llegar a Oppenheimer, el Cillian Murphy pasó por momentos difíciles en su trabajo por lo que pensó en dejar la actuación, sin embargo, una llamada de Nolan para formar parte de Batman lo cambió todo. Tras este éxito se puso en la piel de Tomás Shelby en Peaky Blinders durante seis temporadas.

Ya con este momento glorioso en su carrera, Nolan lo contactó nuevamente para ofrecerle el papel de J. Robert Oppenheimer. Actuación que puede valerle también su primer Oscar en próximo 10 de marzo.

You're a #GoldenGlobes winner! Congrats on winning Best Male Actor – Motion Picture – Drama for your role in Oppenheimer, Cillian Murphy! 🥳 pic.twitter.com/Uk9elJsRO1 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Elenco de Oppenheimer

Además de con Murphy como Oppenheimer, la película ya tiene confirmada la presencia en su reparto de Emily Blunt como la bióloga y botánica Katherine 'Kitty' Oppenheimer, la esposa del protagonista.

Con Matt Damon como el general Leslie Groves Jr., director del Proyecto Manhattan, y con Robert Downey, Jr. como Lewis Strauss, comisionado fundador de la Comisión de Energía Atómica de EE.UU. que inició los procesos que cuestionaron la lealtad de Oppenheimer a los Estados Unidos y que acabó con el estatus del científico dentro de la administración.

Florence Pugh interpreta a la psiquiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta al físico teórico Edward Teller, Michael Angarano interpreta a Robert Serber y Josh Hartnett interpreta al pionero científico nuclear estadounidense Ernest Lawrence. Rami Malek, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich y Matthew Modine son otros de los nombres que completan el lujoso reparto del filme de Nolan que contó con un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares.

Oppenheimer una de las películas bibliográficas más taquilleras

Oppenheimer, según informó CNN, en una de las cuatro películas bibliográficas que superó los 500 millones a nivel mundial junto con Bohemian Rhapsody, The Passion of Christ y American Sniper.

“Se ha convertido en una de las películas veraniegas más veneradas, comentadas y exitosas jamás estrenadas por un gran estudio (…) demuestra el poder de un gran cine y, por supuesto, un poco de la imprevisible magia de ‘Barbenheimer’”, mencionó Paul Dergarabedian, analista principal de medios de Comscore.