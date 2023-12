¡Bate récord! 'Succession' es la serie más nominada en la historia de los Globos de Oro

Succession, la icónica serie de drama familiar estadounidense de HBO Max, ha marcado un récord histórico en los Globos de Oro al obtener un total de nueve nominaciones y convertirse en el primer programa televisivo en estar en todas las categorías para las que puede ser elegida luego de emitir su último capítulo el 28 de mayo de 2023.

En esta oportunidad Succession fue nominada, primero, en la categoría de mejor serie de televisión donde deberá competir con otras emblemáticas como The Crown, de Netflix, The Last of Us, de HBO, The Morning Show, de Apple TV+, 1923, de Paramount+ y The Diplomat.

Sin embargo, es en la categoría masculina donde Succession, serie estrenada en junio de 2018 por HBO, tuvo hasta seis nominaciones donde tres son a mejor interpretación de actor en serie de televisión donde figuran: Kieran Culkin (Roman Roy), Jeremy Strong (Ken Roy) y Brian Cox (Logan Roy).

Del mismo modo, la serie tiene otras tres opciones en la categoría como mejor actor de reparto en televisión en los próximos Globos de Oro con Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans), Alexander Skarsgård (Lukas Matsson) y Alan Ruck (Connor Roy).

El aporte femenino no es ajeno a las nominaciones de Succession con la actriz Sarah Snook (Shiv Roy) como mejor actriz de serie dramática de televisión y a J. Smith-Cameron (Gerri Kellman) incluida en la lista de mejor actriz de reparto en televisión.

Ocho actores de Succession nominados en los Globos de Oro 2024. | Fuente: HBO Max

Succession rompe récord en los Globos de Oro

Es así como Succession tendrá a ocho de sus protagonistas nominados en las nueve categorías de los Globos de Oro 2024 dejando de lado a Nicholas Braun (Greg Hirsch), Peter Friedman (Frank Vemon) y Hiam Abass (Marcy Roy).

Por consecuencia, Succession ha batido el récord superando las ocho nominaciones de la serie Se hará justicia, en 1990, y El pájaro espino, de 1984. El proyecto de HBO también desplazó al drama ER Emergencias (1998) con siete nominaciones en su haber, misma cantidad que Ángeles en América en el 2004.

Succession: ¿de qué trata la serie de HBO Max?

Succession fue llenada de elogios no solo por las actuaciones de sus protagonistas sino también por su guion, humor, partitura, dirección, valores de producción, entre otros elementos que la hacen merecedora de una de las mejores series de televisión de la historia.

La serie de comedia negra y drama cuenta las rivalidades entre el magnate Logan Roy y sus cuatro hijos por la fortuna familiar. Succession cuenta con cuatro temporadas con 39 episodios en total con una serie de encrucijadas y conflictos.

“Succession sigue a la disfuncional familia del magnate Logan Roy y sus cuatro hijos, que controlan una de las empresas de medios de comunicación y entretenimiento más importantes del mundo. Los problemas llegan cuando se plantea quién será el sucesor del patriarca”, se lee en la sinopsis oficial de HBO Max.