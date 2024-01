Lista Epstein: estos son los actores, modelos, directores y famosos mencionados

El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo públicos los documentos que incluyen la identidad de unas 150 personas involucradas con Jeffrey Epstein. La jueza Loretta Preska aseguró que esta lista forma parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del fallecido magnate.

Cabe mencionar que la mención de los nombres de los actores, modelos, presentadores de TV y más no implica la culpabilidad, puesto que recogen todo tipo de información en cuanto a la extensa investigación como testimonios, declaraciones y correos electrónicos.

En su decisión de hacer público los documentos, la jueza anunció que algunos nombres de la Lista Epstein no serán revelados ni el de las víctimas menores de edad. Esto solo será una mezcla de acusados por presuntos delitos, algunos culpables y testigos potenciales. Uno de los más sonados es Michael Jackson, aunque, en el informe, queda claro que no ha participado ni ha permitido alguna actividad que involucrara a un menor. De la misma manera ocurre con Donald Trump, quien, a pesar de ser amigo del magnate, no fue a las propiedades en cuestión.

Jeffrey Epstein se suicidó en 2019 en una prisión federal en Nueva York, donde esperaba el juicio por presuntamente crear una red de tráfico sexual de menores.Fuente: EFE

Lista de Jeffrey Epstein

1. Príncipe Andrés de Inglaterra

2. Kevin Spacey - actor

3. Papa Juan Pablo II - sumo pontífice de la iglesia (mencionado solo por aparecer en una foto)

4. Stephen Hawking - físico-investigador

5. Leonardo DiCaprio - actor

6. Naomi Campbell - modelo

7. Bill Clinton - expresidente de Estados Unidos

8. Thomas Pritzker - presidente ejecutivo del multimillonario Hyatt Hotels

9. David Copperfield - mago

10. Oprah Winfrey - presentadora de televisión

11. Alexandra Cousteau - directora de cine

12. Alan Dershowitz - exprofesor de Derecho de la Universidad de Harvard

13. George Lucas - director de cine

14. Leslie Wexner - ex CEO de Victoria's Secret

15. Heidi Klum - modelo y presentadora

Polémica tras la muerte de Jeffrey Epstein

Un informe del Departamento de Justicia de EE.UU. reveló, en junio del año pasado, que una serie de "negligencias" en el seno del sistema federal de prisiones permitió que el magnate Jeffrey Epstein se suicidara en su celda en agosto de 2019 mientras esperaba a ser juzgado por tráfico sexual.

Según el informe, hubo varios factores que facilitaron el suicidio como fallos en las cámaras de vigilancia y el hecho de que el Buró Federal de Prisiones no asignara un compañero de celda a Epstein después de que este intentara suicidarse un mes antes de su muerte.

Además, el magnate tenía a su disposición una "cantidad excesiva" de sábanas, que terminó usando para ahorcarse, de acuerdo con el reporte.

Asquerosamente rico, documental sobre Jeffrey Epstein

En 2020, después de que Anonymous hiciera sonar nuevamente el nombre de Jeffrey Epstein, el millonario vinculado a abusos contra menores y a una red de pedofilia, se volvió tendencia el documental de Netflix. Asquerosamente rico, proyecto audiovisual que habla sobre los casos más resonados en Estados Unidos que vinculan a este personaje.

En Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico, las víctimas cuentan como él las reclutó, las engañó y amenazó para que se quedaran calladas porque, si no podrían sufrir consecuencias. Aparte de sus relatos crudos, también habla la policía que lo investigó y sus extrabajadores.