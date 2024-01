Globo de Oro 2024: 'Anatomía de una caída' deja sin galardón a 'La sociedad de la nieve'

No pudieron llevarse el galardón. La película española La sociedad de la nieve no logró ganar en su categoría en los Globos de Oro 2024. La Mejor película de habla no inglesa se la arrebató Anatomía de una caída, de Justine Triet.

La cinta ganadora sigue a Sandra, una escritora alemana, vive con su marido Samuel y su hijo ciego, Daniel, en un chalé en medio de los Alpes franceses. Cuando Samuel fallece en misteriosas circunstancias, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio. Sandra es arrestada y juzgada por asesinato, y el proceso pone su tumultuosa relación y su ambigua personalidad en el punto de mira.

Este año, en los Globos de Oro 2024, habrá 26 categorías y Barbie está entre las favoritas. Sin embargo, Bradley Cooper podría lograr un hito en la historia de la entrega de premios ya que está considerado a Mejor director y Mejor actor por Maestro. De llegar a ganar, sería el primero en levantar los galardones por una misma película.

El evento de los Globos de Oro se está llevando a cabo en Beverly Hilton Hotel de California.

¿Contra quiénes compitió La sociedad de la nieve?

1. Fallen Leaves, de Aki Kaurismäki (Finlandia)

2. La zona de interés, de Jonathan Glazer (estadounidense-británica-polaca)

3. Anatomía de una caída, la película de Justine Triet, ganadora de la Palma de Oro de la última edición del Festival de Cannes (Francia) - GANADORA

4. Yo capitán, de Matteo Garrone (Italia)

5. Past Lives, la historia canónica de Celine Song sobre el amor, la vida y el destino producida por A24 (Estados Unidos, con idioma coreano)

El nivel de detalle de 'La sociedad de la nieve' es tal que recrea al milímetro las fotografías originales de los supervivientes de la tragedia de los Andes.

¿De qué trata La sociedad de la nieve?

En su película más reciente, Bayona no solo revive la infame tragedia aérea de un equipo de rugby en 1972, sino que también explora las motivaciones de los 16 sobrevivientes de un total de 45 pasajeros, quienes lucharon por 72 días en uno de los entornos más desafiantes de España, Uruguay, Chile y Argentina.

Producida por Netflix y protagonizada por Enzo Vogrincic, Simón Hempe y Matías Recalt, la película narra las dificultades y dilemas profundos que enfrentaron los jóvenes uruguayos para sobrevivir, incluyendo la desgarradora realidad de la antropofagia, y destaca por la participación de los sobrevivientes del accidente en el proyecto.

¿Quiénes fueron los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes?

Fueron 16 las personas que sobrevivieron luego de que el avión, el Fairchild FH-227D se estrelló con una montaña en la cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina. Pese a la búsqueda intensa que se realizó, recién lograron encontrarlos 72 días después del accidente.

En ese tiempo, pasaron de todo y sufrieron sed, hambre, congelamiento e incluso tuvieron que recurrir a la antropofagia (comer carne humana).

Actualmente, solo dos de los 16 sobrevivientes no siguen vivos. Ellos son Javier Methol y José Luis Nicolás Inciarte. El resto de los sobrevivientes fueron:

1. José Pedro Jacinto María Algorta Durán de 21 años

2. Roberto Jorge Canessa Urta de 19 años

3. Alfredo Daniel "Pancho" Delgado Salaberri de 25 años

4. Daniel Fernández Strauch de 26 años

5. Roberto Fernando Jorge "Bobby" François Álvarez de 21 años

6. Roy Álex Harley Sánchez de 20 años

7. Álvaro Mangino Schmid de 19 años

8. Carlos Miguel "Carlitos" Páez Rodríguez de 19 años

9. Fernando Seler "Nando" Parrado Dolgay de 23 años

10. Ramón Mario "Moncho" Sabella Barreiro de 21 años

11. Adolfo Luis "Fito" Strauch Urioste de 24 años

12. Eduardo José Strauch Urioste de 25 años

13. Antonio José "Tintín" Vizintín Brandi de 19 años

14. Gustavo Zerbino Stajano de 19 años