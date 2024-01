Tom Holland desmiente rumores de ruptura con Zendaya: "Absolutamente no"

Tom Holland ha desmentido rotundamente los rumores que sugieren una posible ruptura con Zendaya. A pesar de que la actriz recientemente dejó de seguirlo en Instagram, junto con otros amigos, Holland negó cualquier separación cuando fue abordado por un fotógrafo en las calles de Los Ángeles mientras paseaba con un amigo.

"¿Tú y Zendaya han terminado?", le consultaron al actor de Spider-Man. Aunque no se explayó demasiado, Holland abordó el tema con firmeza, respondiendo: "No, absolutamente no", antes de dirigirse hacia su automóvil. En paralelo, la protagonista de Euphoria también fue avistada en Los Ángeles; sin embargo, hasta el momento, no ha hecho comentarios al respecto.

A pesar de las señales que generaron especulaciones, como la pausa en seguirse mutuamente y la ausencia de fotos juntos en público, no existen pruebas concluyentes de una ruptura. Fuentes cercanas a TMZ desmintieron los rumores recientes al revelar que la pareja pasó la víspera de Año Nuevo juntos.

¿Cómo está la relación de Tom Holland y Zendaya?

La pareja, que se conoció en el set de Spider-Man, ha mantenido su relación en privado. Aunque actualmente son más abiertos, siguen priorizando la protección de su intimidad. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Holland compartió: "Nuestra relación es algo que deseamos proteger y mantener como algo sagrado. No sentimos la obligación de rendir cuentas a nadie; es nuestro asunto".

Zendaya también expresó una perspectiva similar en una entrevista con ELLE, enfatizando la relevancia de decidir qué aspectos compartir públicamente. A pesar de los rumores de compromiso que surgieron en septiembre, la actriz aclaró en sus redes sociales que un llamativo anillo no era indicio de noticias tan significativas.

¿Por qué no asistió Zendaya a los Globos de Oro?

La alfombra roja de los Globos de Oro 2024 no contó con la presencia de Zendaya, quien no estaba nominada en la presente edición. Su proyecto, Challengers, inicialmente programado para el 11 de agosto de 2023, se retrasó hasta el 26 de abril de 2024 debido a la huelga del SAG-AFTRA.

A pesar de su ausencia en la alfombra roja, Zendaya ha sorprendido con noticias sobre sus próximos proyectos. En una publicación de Instagram a principios de año, anunció que la promoción para Challengers comenzaría pronto. La actriz expresó en una entrevista previa a la huelga que este papel representa un paso hacia una etapa más "adulta" en su carrera.