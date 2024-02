Grammy 2024: Taylor Swift hace historia tras ganar su cuarto premio a álbum del año

Taylor Swift alcanzó un hito histórico en su carrera al ganar nuevamente el Grammy en la categoría de mejor álbum del año por Midnights. Este logro la sitúa por encima de legendarios músicos como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, convirtiéndola en la única artista en conseguir este galardón en cuatro ocasiones.

"Gracias. Este es el mejor momento de mi vida, pero creo que cuando acabo una canción es así como me siento. Quiero seguir haciendo esto que tanto me gusta y me hace tan feliz. Gracias por darme esta oportunidad de hacer algo que tanto me gusta", expresó en la gala de los Grammy 2024.

Otros logros históricos

Este logro de Taylor Swift llega tras la edición anterior, en la que Beyoncé rompió el récord como la artista con más premios Grammy en la historia.

Además de su victoria en la categoría principal, la intérprete de All too well también se llevó a casa otro Grammy en la categoría de mejor álbum local pop. Con estas dos victorias, la cantante suma un total de 14 Grammys a lo largo de su carrera musical.

La noche de los Grammy 2024 también tuvo otros nombres destacados. SZA, quien lideraba las nominaciones con nueve, se llevó tres gramófonos, incluido el de mejor canción R&B. Miley Cyrus, por su parte, brilló al obtener sus dos primeros Grammys por su canción Flowers, llevándose los premios a grabación del año y mejor actuación pop solista.

