Greeicy utiliza oxígeno debido a las secuelas de la COVID-19: "Me dio un ataque de tos". | Fuente: Instagram

La cantante colombiana Greeciy comunicó a sus seguidores que superó la COVID-19, sin embargo, le ha dejado secuelas que están afectando su herramienta de trabajo. Por medio de sus redes sociales, la pareja de Mike Bahía apareció en sus historias de Instagram usando oxígeno.

“Hola a todos, estoy bien, estoy muy bien. Solo que después de que medio la COVID quedé con una tos mala que me da por ratos”, comenzó su mensaje la también actriz. Además, agregó que está estable y solo fue un pequeño susto:

“Aquí me consienten y me cuidan, vean a los muchachos de la bioseguridad que nos regañan por no usar mascarilla. Pero estoy bien, solo es que me dio un ataque de tos”, dijo Greeicy. Como se recuerda, la intérprete de “Amantes” contrajo la COVID-19 en España y sus padres, que viven en Colombia, también se contagiaron, pero su madre se llevó la peor parte.

“Mi mamá casi se nos va”, comentó en ese entonces. Asimismo, en su mensaje, pidió a sus seguidores que sigan cuidándose y que utilicen cubrebocas.

Greeicy en Pixar

Privilegiada y afortunada. Así se siente Greeicy al interpretar "Así es la vida", tema principal de la cinta "Soul" de Pixar. "Es un sueño hecho realidad", admite la colombiana para quien el mensaje (tanto de la canción como de la película) no pudo llegar en un mejor momento.

"Soul" habla al público sobre perseguir las pasiones, a pesar de los obstáculos. "Hoy miro hacia atrás (mi vida) y entiendo que le he permitido a mi alma, desde niña, encontrar esa gasolina, esa pasión que me anima a continuar", dice a propósito de la música.

"Desde siempre he tenido esa claridad con respecto al alma -no significa que no hayan momentos difíciles- y la canción muestra que la vida es una montaña rusa de emociones y hace parte del equilibrio. Es necesario que todos encuentren esa pasión que los anima a continuar", comenta a RPP Noticias en una videollamada con diversos medios de la región.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.