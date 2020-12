Greeicy se muestra afortunada por cantar el tema principal de la nueva película de Pixar y se refiere a su pasión por la música. | Fuente: Disney

Privilegiada y afortunada. Así se siente Greeicy al interpretar "Así es la vida", tema principal de la cinta "Soul" de Pixar. "Es un sueño hecho realidad", admite la colombiana para quien el mensaje (tanto de la canción como de la película) no pudo llegar en un mejor momento.

"Soul" habla al público sobre perseguir las pasiones, a pesar de los obstáculos. "Hoy miro hacia atrás (mi vida) y entiendo que le he permitido a mi alma, desde niña, encontrar esa gasolina, esa pasión que me anima a continuar", dice a propósito de la música.



"Desde siempre he tenido esa claridad con respecto al alma -no significa que no hayan momentos difíciles- y la canción muestra que la vida es una montaña rusa de emociones y hace parte del equilibrio. Es necesario que todos encuentren esa pasión que los anima a continuar", comenta a RPP Noticias en una videollamada con diversos medios de la región.

Greeicy se refiere al 2020 como un año de muchos aprendizajes tanto a nivel profesional como personal. Haciendo un autoanálisis, se dio cuenta que le faltaba tiempo para compartir con su familia.

"Tengo la oportunidad de vivir de lo que me apasiona. Estaba dedicando el 99.9% de mi vida al trabajo, cosa que agradezco, pero fue una época de decir 'estar en la casa también es importante'. Tengo que disfrutar hoy de todo: la familia, la salud, el trabajo", comenta la pareja de Mike Bahía.

GREICY EN TODOS LOS GÉNEROS

Con su propia versión de "Así es la vida" -"That's Life", tema que popularizó Frank Sinatra- la cantante experimenta por primera vez en el blues y el jazz. En otras oportunidades ha incursionado en la bachata y la salsa, a pesar de estar considerada como una artista de pop urbano.

"Me gustaría seguir experimentando y tener de Greeicy para la gente en diferentes estilos y momentos. Como poderlos acompañar de todas las maneras musicales posibles", dice la colombiana a la que le gustaría colaborar con Shakira, Alejandro Sanz o Marc Anthony.

"Soul", que se estrenará por la plataforma Disney+, también nos propone redescubrir por qué vale la pena vivir. La cantante, que es una apasionada de los animales, pone en su top 3 de las mejores cosas de la Tierra a la naturaleza; aunque añade que todos aportamos algo necesario. "El reto de la vida también es irnos mejor de lo que llegamos", sostiene.

¿DE QUÉ SE TRATA "SOUL"?

¿Qué es aquello que te hace único? Joe Gardner (en la voz de Jamie Foxx), un profesor de música de secundaria, logra la oportunidad de su vida: tocar en el mejor club de jazz de la ciudad. Pero un pequeño traspié lo lleva de las calles de Nueva York a El Gran Antes, un lugar fantástico donde las nuevas almas obtienen su personalidad, carácter e intereses antes de ir a la Tierra.

Decidido a regresar a su vida, Joe se alía con un alma adelantada, 22 (en la voz de Tina Fey), quien nunca entendió cuál es el atractivo de la experiencia humana. Mientras Joe intenta desesperadamente mostrarle a 22 las cosas maravillosas de la vida, puede que descubra las respuestas a algunas de las preguntas más fundamentales de la vida.

ESTRENO DE "SOUL"

Fecha: 25 de diciembre.

Plataforma: Disney+.