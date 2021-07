Mike Bahía forma parte del equipo de entrenadores en el programa "La Voz Perú". | Fuente: Instagram / Mike Bahía

En la actualidad es uno de los entrenadores de "La Voz Perú", pero en sus inicios Mike Bahía también fue un concursante que participó en la versión colombiana del mismo programa. Y aunque a raíz de esta participación, en el 2013, su carrera pudo despegar, los resultados de entonces no fueron lo que él esperaba.

"Me presenté buscando el sueño de ser cantante, era mi primera vez ante los medios como Mike Bahía y salí elminado en las batallas", confesó al diario Trome. En aquella segunda edición de "La Voz Colombia", el artista tuvo como coach a Fanny Lu.

Por ello, para Mike Bahía, que ocho años después esté sentado en la silla del jurado de "La Voz Perú" "significa una responsabilidad gigantesca". "Agradezco al Perú que no solamente me abrió sus puertas desde mi primer sencillo, sino también me permite ser participante y jurado de un formato tan exitoso", dijo.



Pese a que no ganó "La Voz" de su país natal, el intérprete de "Buscándote" actualmente tiene una carrera musical. "Siempre yo le he dicho a los participantes: 'todos necesitamos un no en nuestras carreras'", recomendó.

Sentirse motivado

En los rechazos o las adversidades es donde Mike Bahía aseguró haber encontrado el combustible para salir adelante en la industria musical. "Eso de sentir que ya no te queda nada, te motiva para que salgas a hacer tu propia música, a buscar tu propio norte", señaló.

De ahí que al cantante de 35 años, el gusto musical le parezca algo "subjetivo". "Hay gente que dice que soy el mejor cantante y habrán otros que dicen que no canto nada. En gustos y colores", manifestó.

Haber empezado como los participantes de "La Voz Perú" le permite a Mike Bahía considerar que está dándole un vuelto a los regalos que la vida le dio. "Creo que es la oportunidad que le pedí al de arriba para ayudar a los que sueñan con una carrera en el canto", indicó.

Su posición como entrenador apunta a que los concursantes entiendan "que una cosa es tener exposición, pero si no están listos para lo que vayan a vender, sus canciones, su estilo, toda esa exposición se va a quedar en el olvido". Palabra de entrenador.

