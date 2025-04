Gregorio Pernía se convertirá en padre por sexta vez a sus 54 años: "Los tiempos de Dios son perfectos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Los tiempos de Dios son perfectos", escribió el actor colombiano Gregorio Pernía tras anunciar que se convertirá en padre nuevamente, a sus 54 años. A través de las redes sociales, su esposa Erika Farfán compartió una foto junto a su familia mostrando su avanzado estado de gestación.

"Hace unas semanas, mi vida dio un giro inesperado. No fue planeado ni imaginado, fue una noticia que me sacudió el alma. Lloré, tuve miedo, dudé… Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté. Dejé los métodos, seguí con mi vida, mi familia, mis proyectos, creyendo que ese ciclo ya estaba cerrado. Pero hoy, con el corazón lleno, puedo decir: estoy embarazada", se lee en su descripción.

El bebé que viene en camino es el tercer hijo en común de Gregorio Pernía y Erika Farfán. Si bien pensó que al principio fue difícil asimilarlo, actualmente siente gratitud, amor e ilusión de conocerlo. "Te esperamos con un amor inmenso; queríamos compartir con ustedes que también son nuestra familia. Los amamos", sostuvo.

Luna Pernía, hija mayor del actor colombiano, confesó estar feliz por la llegada de su hermano: "No puedo explicar lo que se siente saber que alguien nuevo viene en camino, alguien que aún no conocemos pero que ya ocupa un lugar gigante en nuestro corazón. La vida nos regala esta nueva oportunidad de amar, de cuidar, de volver a empezar".

Cabe resaltar que este sería el sexto hijo de Pernía: tiene tres hijos con Farfán (Luna, Valentino y el que viene en camino); y otros tres (Diego Fernando, Emiliano y Julián) de sus anteriores parejas.

Gregorio Pernía habla de Sin senos sí hay paraíso

Tras despedirse de La casa de los famosos, en 2024; Gregorio Pernía se está preparando para la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso y confirmó que regresa como 'El Titi'. "En nombre de Dios, hablé con el libretista", dijo anunciando que volverá a encarnar a su icónico personaje.

"Llamaron a mi mánager para negociar la última temporada del Titi, van a hacer una temporada de 60 capítulos al lado de la princesa Carmen Villalobos", comentó para People en Español. Por otro lado, se animó a contar cuándo podrá verse en Telemundo, sin dar mucho detalle: "Regresamos en junio después de que termine Top Chef".

Como se recuerda, en marzo de 2023, durante un evento en Miami, se anunció que se desarrollará la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso. La narcoserie es protagonizada por Gregorio Pernía, Carmen Villalobos, Catherine Siachoque y Fabián Ríos, y se adentrará "en el mundo de Catalina Santana, sus luchas amorosas y sus esfuerzos incansables por proteger a su familia".