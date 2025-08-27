Christian Yaipén revela a RPP cuál es la canción del Grupo 5 que más disfruta cantar en los conciertos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Semana Billboard de la Música Latina 2025 contará con la participación del Grupo 5, una de las agrupaciones de cumbia más importantes del Perú, liderada por los hermanos Christian, Andy y Elmer Yaipén. Antes de su presentación en este evento internacional, que se llevará a cabo en Miami del 20 al 24 de octubre, los integrantes conversaron con RPP acerca del reto que significó abrirse paso en el escenario internacional.

El camino internacional del Grupo 5

"Desde el 2017 empezamos con esta locura de querer tocar puertas afuera, presentarnos ante un público que no nos conocía y llevarles la música del Grupo 5, que es tan bailable. En 2019 fue la primera vez que aparecimos en Billboard y, en una nota que publicaron, preguntaban: '¿Quiénes mantienen la cumbia viva a nivel mundial?' y salió el Grupo 5. Desde entonces hemos seguido por este camino difícil. Nuestros compatriotas siempre nos apoyaban, pero dependía de nosotros si queríamos quedarnos allí o empujar un poco más", comentó Christian Yaipén en declaraciones para el programa Encendidos.

Por su parte, Elmer Yaipén mencionó que los frutos de ese esfuerzo ya se comienzan a ver.

"Estamos yendo a Chile, venimos del Movistar Arena, del Teatro al Aire Libre de Bolivia, vamos a Ecuador, y ya tenemos nuestro primer contrato para México el próximo año. Es un sueño hecho realidad. Hace algunos días mi hermano Jimmy, que es nuestro mánager, nos dio la noticia y sentimos una felicidad absoluta", sostuvo.

Conciertos de calidad internacional

Los integrantes del Grupo 5 también se refirieron al arduo trabajo que realizan para ofrecer espectáculos de gran calidad, no solo al público del Perú, sino también a los compatriotas que decidieron forjar una vida en el extranjero.



"El público siempre se merece lo mejor y nosotros también lo quisimos así. Tenemos tantos años saliendo del país y llevando nuestra música, nuestras canciones, a los compatriotas que se fueron con un sueño de trabajo, de mejorar su vida, de lograr algo fuera. Llevarles un pedacito de nuestro Perú, para nosotros, también significa bastante. Son conciertos llenos de nostalgia, de verdad", mencionó Andy Yaipén.

En los últimos años, la agrupación también ha sumado colaboraciones con importantes artistas internacionales.

"Estas colaboraciones nacen a través de la buena química que existe entre los artistas. Los últimos 'feat' (featurings) que estrenamos fueron con el maestro Fonseca, con Mike Bahía y con Guaynaa. Charlie Zaa fue el primero en invitarnos; nosotros siempre éramos quienes invitábamos. Recibimos la llamada del maestro Charlie Zaa y nos dijo: 'Quiero que ustedes estén en mi próximo disco'. Eso quiere decir que lo que hemos hecho está dando frutos", acontó Christian.

La canción que marcó un antes y un después

Sobre el tema que más disfruta interpretar, Christian Yaipén no lo pensó dos veces y eligió a Cambio mi corazón, tema que se coronó como la cumbia peruana más reproducida en YouTube.

"Para mí fue la primera canción que revienta y me pone en los ojos de todo el país, allá por el año 2017. Yo le tengo mucho agradecimiento a esa canción. Creo que también marca un nuevo comienzo, lleno de muchos sueños y del deseo de seguir creciendo", dijo Christian Yaipén.

"Cambio mi corazón es una canción que me cambia la vida y me regala grandes oportunidades. Inicia algo bonito, algo nuevo. Ya no era solamente el muchacho graduado de Berklee, sino el que tenía la canción bandera con la que reventábamos locales y otros lugares. Fue una etapa muy bonita", agregó.

Pese a todos los logros, el Grupo 5 asegura que aún tiene metas por cumplir.

"No es lo mismo que te entreviste RPP, donde estamos súper cómodos porque saben de nosotros, a sentarnos y empezar diciendo: 'Somos Grupo 5, tenemos 52 años, mi padre empezó esto…'. Y el entrevitador está desesperado porque termines para que te vayas, porque le estás bajando el rating. Claro, es así; tocar puertas de radios, conversar con productoras. Yo creo que cada cosita ha tenido que sumar, sumar y sumar. Y hoy por hoy nos encontramos aquí, pero seguimos, creo yo, con las ganas de seguir creciendo", añadió Christian.

