Ebon Moss-Bachrach, estrella de 'El oso' y 'Los 4 fantásticos', se declara fan de Los Wembler’s de Iquitos

El actor Ebon Moss-Bachrach, quien interpreta al primo Richie en la serie The Bear (El Oso), reveló que no puede dejar de escuchar la música de la agrupación peruana Los Wembler’s de Iquitos.

Durante una entrevista con el medio Omelete Latam, la estrella de Hollywood -quien también aparecerá en la película Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, interpretando a La Mole- fue consultado sobre la canción no podía dejar de escuchar últimamente, en referencia a una recordada escena de su personaje en The Bear, donde en un auto canta frenéticamente el tema Love Story de Taylor Swift.

"Es una buena pregunta. Esto va a sonar extraño. Hay una banda peruana, creo que del Amazonas, que se llama Los Wembler’s de Iquitos. Son como cinco hermanos o algo así", comentó.

Aunque no mencionó el título de una canción en particular, Moss-Bachrach aseguró que no deja de escuchar un disco completo de la agrupación, ya que su propuesta musical lo pone de buen humor.

"Tocan una especie de chicha, como cumbia... No lo sé, por alguna razón este es el disco que más reproduzco en el auto. Ni siquiera tiene mucha letra, pero es el sonido, los ritmos... hay cosas que me mueven y me ponen de buen humor", declaró.

¿Quiénes son Los Wembler’s de Iquitos?

Los Wembler’s de Iquitos surgieron en 1968 bajo la iniciativa de Solomon Sánchez, quien, junto a sus cinco hijos, creó una banda que fusionaba ritmos populares de la selva como la pandilla, el carimbó y la cumbia con guitarras eléctricas.

Su propuesta resultó innovadora para la época y, junto con grupos como Los Destellos y Juaneco y su Combo, marcaron el inicio de lo que más tarde se conocería como cumbia psicodélica.

Los Wembler’s se alimentaron de diversas corrientes musicales que llegaban por la radio desde países vecinos y Estados Unidos. Entre sus primeros éxitos destacan Sonido Amazónico y La Danza del Petrolero, temas que luego serían popularizados por Los Mirlos.

'El oso' renueva para una quinta temporada

La aclamada serie El oso (The bear), protagonizada por la estrella estadounidense Jeremy Allen White, renovó para una quinta temporada pocos días después de estrenarse la cuarta entrega de esta comedia, ganadora de 21 premios Emmy.

El oso sigue siendo un favorito de los seguidores en todo el mundo y su respuesta a esta temporada, como lo demuestra su altísima audiencia, ha sido tan espectacular como cualquiera de las temporadas anteriores", indicó el presidente de FX, John Landgraf, en un escrito recogido por Deadline.

El estreno de esta última entrega está previsto para 2026 tras varias especulaciones entre la prensa de Hollywood sobre la continuidad de la exitosa serie, en medio de su ascenso.

La cuarta temporada aterrizó en las plataformas digitales Hulu y Disney+ con el reparto al completo: Allen White, como el chef Carmen 'Carmy' Berzatto; Ayo Edebiri, como Sydney Adamu, su ayudante; Ebon Moss-Bachrach, como Richard 'Richie' Jerimovich, el jefe de sala, o Abby Elliott, que interpreta a Natalie 'Sugar' Berzatto, hermana de Carmy y administradora del restaurante.

La serie cuenta la historia de Carmen 'Carmy' Berzatto, un joven chef de alta cocina que regresa a Chicago para dirigir la casa de bocadillos Italian beef de su familia, después del suicidio de su hermano. Allí debe lidiar con las deudas sin resolver de su hermano, una cocina deteriorada y un personal rebelde, además de con su propio dolor y el trauma familiar.