Duff McKagan, bajista de Guns N' Roses, reafirma que la cerveza Duff de 'Los Simpson' se inspiró en su nombre

Duff McKagan, bajista de Guns N’ Roses, reafirmó que la famosa cerveza Duff de la serie animada Los Simpson está inspirada en su nombre. Según el portal británico NME, el músico hizo esta revelación por primera vez en su autobiografía de 2011, It’s So Easy and Other Lies.

En el libro, menciona que en 1988 fue contactado por la producción que trabajaba en la serie animada, solicitándole permiso para usar su nombre para una marca de cerveza en el programa, debido a su reputación como un "gran bebedor".

Pensando que se trataba de un proyecto de animación de bajo presupuesto, McKagan se rio y accedió sin pensarlo demasiado.

El bajista se dio cuenta del impacto de su decisión cuando la cerveza Duff se hizo popular en la serie y comenzó a aparecer en mercancías a nivel mundial.

McKagan a los creadores de Los Simpson: "No les voy a pedir dinero"

En una reciente entrevista con Stereogum, McKagan reiteró su versión de los hechos: "Yo era el 'Rey de las cervezas’, incluso llevaba un cinturón de Budweiser con ese lema en el escenario, al igual que el popular Duffman (personaje oficial de la cerveza más consumida de Springfield).

Duff McKagan recordó que su gerencia le informó sobre la solicitud de 1988, describiendo la serie como una caricatura universitaria en una época en la que no había dibujos animados para adultos.

"No sabía nada de branding ni nada de eso, pero ese programa despegó y luego empezaron a vender productos y esas cosas", comentó. Aunque nunca persiguió al creador de la serie, Matt Groening, McKagan expresó su descontento: "Nunca fui tras él, pero dije: 'Hey, hijos de p...'”.

Cuando el entrevistador comentó que Los Simpson deberían hacerle un reconocimiento, el artista contestó: "Deberían hacerlo. No les voy a pedir dinero".

