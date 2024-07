Murió la hijastra de Slash a los 25 años: "Era una artista de increíble talento"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Slash, el reconocido guitarrista de Guns N’ Roses, tomó la decisión de cancelar cuatro de las presentaciones que tenía programadas como parte de su gira en solitario S.E.R.P.E.N.T; aunque inicialmente no ofreció explicaciones al respecto, horas más tarde usó sus redes sociales para anunciar la muerte de su hijastra, Lucy-Bleu Knight, de 25 años.

Mediante un comunicado, el músico lamentó el sorpresivo fallecimiento de la joven y solicitó respeto a su privacidad, pidiendo también que se minimicen las especulaciones sobre el deceso.

"Lucy-Bleu Knight (6 de diciembre de 1998), querida hija de Meegan Hodges y Mark Knight, hijastra de Samantha Somers Knight y Slash, hermana de Scarlet Knight, hermanastra de London y Cash Hudson, falleció pacíficamente en Los Ángeles, CA, el 19 de julio de 2024", inicia la publicación.

"Era una artista de increíble talento, una soñadora apasionada y un alma encantadora, adorable y dulce. La familia pide privacidad en este momento y solicita que las especulaciones en las redes sociales se mantengan al mínimo mientras lloran y procesan esta devastadora pérdida", expresó el músico.

El último mensaje de la hijastra de Slash

Desde la cuenta de Instagram de Lucy-Bleu, se puede ver como última publicación un selfie acompañado de un mensaje el que la joven ofrecía disculpas por posibles errores cometidos.

"Si te hice sentir excluido, manipulado/controlado, te dije que dejaras tu trabajo diario desde la comodidad de estar financiada por mis padres, o ahogué problemas reales en positividad tóxica, lo siento. Incontables oportunidades y conexiones perdidas debido a un ego desmedido, un corazón inseguro y el miedo a ser vulnerable. Que mi alma aprenda a evolucionar de mi pobre desempeño como Lucy-Bleu. Paz", escribió.

Meegan Hodges, madre de Lucy-Bleu y actual pareja de Slash, replicó la publicación en su propia cuenta de Instagram, agregando la frase "Te amo".

Slash puso fecha para la reanudación de su gira S.E.R.P.E.N.T

Ante la cancelación de las cuatro fechas que tenía programadas, Slash informó que el reembolso de las entradas estarán disponibles en los puntos de compra originales.

"Debido a circunstancias imprevistas, la gira S.E.R.P.E.N.T se ve en la necesidad de cancelar las siguientes presentaciones:

22 de julio – Cincinnati, OH – Pabellón PNC en Riverbend

24 de julio – Interlochen, MI – Centro de las Artes de Interlochen

25 de julio – Huber Heights, OH – Rose Music Center

27 de julio – Windsor, ON – El Coliseo del Caesars Windsor

Por último, el guitarrista aseguró que la gira se reanudará el 28 de julio de 2024, con un concierto en el Budweiser Stage de Toronto, en Canadá.