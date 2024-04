Hallan muerto a Cole Brings Plenty, actor de 'Yellowstone' y su spin-off '1923', tras varios días desaparecido

El actor de 27 años estuvo desaparecido desde fines de marzo después de haber sido acusado por violencia doméstica.

El pasado domingo, 31 de marzo, Cole Brings Plenty fue reportado como desaparecido en medio de una investigación por violencia doméstica.

A más de una semana, las autoridades fueron alertadas tras el hallazgo de un vehículo abandonado en un área ubicada a unas 43 millas al suroeste de Kansas City, Kansas. Después de una búsqueda, el cuerpo del joven actor fue encontrado en un área boscosa, según informaron las autoridades.

Las circunstancias que rodean la muerte de Cole, cuyo tío Mo Brings Plenty es conocido por su papel en Yellowstone, aún no se conocen, y los agentes continúan investigando el lugar donde fue encontrado para obtener más información sobre lo sucedido.

La última vez que se le vio a Cole Brings Plenty fue el domingo por la noche en la ciudad de Kansas, después de que fuera investigado por un caso de abuso físico que involucró a una mujer durante la mañana de Pascua. Esta persona habría pedido ayuda, lo que llevó a la policía de Lawrence a solicitar su arresto. Cuando los agentes llegaron para detenerlo, él huyó antes de que pudieran atraparlo.

Cole Brings Plenty apareció en el episodio 4 de la temporada 5 de "Yellowstone". En la foto se luce junto a Luke Grimes (Kayce Dutton).Fuente: IG: @colebringsplenty

Mo Brings Plenty lamentó la pérdida de su sobrino Cole

Después de enterarse la noticia de que encontraron muerto a Cole Brings Plenty, su tío agradeció a todas las personas que compartieron sus volantes de búsqueda y a quienes ayudaron a las autoridades a dar con su paradero. "Me entristece profundamente confirmar que Cole ha sido encontrado y ya no está con nosotros", dijo sobre su sobrino a quien cariñosamente llamaba 'hijo'.

"Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos por las oraciones y pensamientos positivos que enviaron Cole. También nos gustaría agradecer a todos los que vinieron a caminar a nuestro lado mientras buscábamos a mi hijo y nos brindaron los recursos que necesitábamos para ampliar nuestras áreas de búsqueda. Esta semana supe cuántas personas conocían la bondad del corazón de Cole y lo amaban".

Finalmente, la familia de Cole Brings Plenty pidió privacidad a sus fans mientras procesan el dolor por la muerte del joven de 27 años. "Durante este momento increíblemente difícil, pedimos privacidad mientras procesamos nuestro dolor y averiguamos cómo seguir adelante. Por favor, sepa que lo apreciamos y apreciamos su comprensión".

¿Quién es Cole Brings Plenty?

Cole Brings Plenty es un actor descendiente de indios de la tribu Lakota. Ha actuado en las series Into the Wild Frontier (2022) y The Tall Tales of Jim Bridger (2024). Interpretaba a Pete Plenty Clouds en 1923, el spin-off de la famosa serie Yellowstone.

Por medio de sus redes sociales, compartía fotos de cómo eran las grabaciones de las producciones que lo llevaron a la fama:

"Fue un placer e increíble oportunidad de estar en episodio 4, Horses in Heaven, temporada 5 de Yellowstone. Tengo que conocer a algunos actores y actrices increíbles en el set, tengo una foto con Luke Grimes (Kayce Dutton) y Rudy Ramos (Felix Long). ¡Todo gracias a Leksi (tío) Mo Brings Plenty", escribió en 2022.

Mo (izq.) y su sobrino Cole Brings Plenty (der.) presentando la serie "1923" en Washington D.C.Fuente: IG: @1923official

