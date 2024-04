Dwayne Johnson no apoyará a ningún candidato en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024

Dwayne Johnson no respaldará a ningún candidato presidencial. El popular actor y exluchador de 51 años afirmó, en una entrevista a Fox News este viernes 5 de abril, que decidió alejarse del panorama político de su país, descartando así cualquier muestra de apoyo público a Joe Biden o Donald Trump, postulantes en las elecciones presidenciales norteamericanas este 2024.

Asimismo, el actor de Rápidos y Furiosos recordó que apoyó a Joe Biden el 2020 pensando, en ese momento, que era “la mejor decisión para él”. Sin embargo, recalcó que no debió hacerlo debido a que generó divisiones entre los ciudadanos.

"Pensé que el respaldo que hice hace años a Biden fue la mejor decisión. Pensé: 'Estoy en esta posición en la que tengo cierta influencia y sentí que era mi trabajo ejercer mi influencia y compartir: este es a quien voy a respaldar'", inició su reflexión el nuevo protagonista del live-action de Moana, película animada de Disney.

Seguidamente, Dwayne Johnson puntualizó: "No voy a hacer eso ahora. Yo era entonces el hombre más seguido en el mundo, y lo soy hoy, y lo aprecio, pero lo que eso causó fue algo que me desgarra las entrañas: que es la división. Eso me atrapó. No me di cuenta entonces, simplemente sentí que había mucho malestar y me gustaría que las cosas se calmaran".

Dwayne Johnson en la alfombra roja de los premios Oscar 2024.Fuente: Instagram (therock)

Dwayne Johnson: "Mi objetivo es unir a Estados Unidos"

En otro momento, Dwayne Johnson insistió en que su apoyo a Joe Biden, actual presidente norteamericano, generó "una increíble cantidad de división". "Ahora me doy cuenta de que, de cara a estas elecciones, no haré eso. Mi objetivo es unir a este país. Yo creo en eso", añadió 'La Roca'.

El actor recalcó que se guardará sus opiniones políticas. "Como muchos de nosotros, que no confiamos en todos los políticos, yo sí confío en el pueblo estadounidense y, por quien voten, será mi presidente y a quien apoyaré al 100 %", sostuvo.

Por otra parte, Johnson dijo no estar contento con el actual gobierno de Joe Biden. Del mismo modo, señaló que no está interesado en hacer política ni postular a algún cargo. "No, esa no es mi intención. No soy un político", acotó.

Dwayne Johnson con su personaje de Luke Hobbs en saga de 'Rápidos y furiosos'. | Fuente: Universal Pictures

Dwayne Johnson confesó que varios partidos políticos preguntaron por él

Anteriormente, Dwayne Johnson contó que distintos partidos políticos fueron hacia él para consultarle la posibilidad de una postulación suya a la Casa Blanca.

En un episodio del podcast de Spotify ‘¿Qué pasa ahora?’ dirigido por Trevor Noah, el actor de las comedias Un espía y medio y Entrenando a papá recordó que algunos políticos le mostraron encuestas a su favor, en caso se anime a postular a la Presidencia de Estados Unidos.

“Todo fue muy surrealista, porque ese nunca ha sido mi objetivo. Mi objetivo nunca ha sido estar en política. De hecho, hay muchas cosas de la política que odio”, señaló el actor de Guardianes de la bahía, El tesoro del Amazonas, El rey escorpión, Hércules, entre otros filmes.

