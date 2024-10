"Seguiremos siendo mejores amigos": Halle Bailey y el rapero DDG anunciaron el fin de su relación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz y cantante Halle Bailey está comenzando una nueva etapa en su vida. La protagonista de La Sirenita ha terminado su relación con el rapero y youtuber DDG, cuyo nombre real es Darryl Dwayne Grandberry Jr., tras casi tres años juntos. A través de las redes sociales, el artista explicó que el fin de su romance llegó tras "muchas conversaciones sinceras".

"Halle y yo hemos decidido tomar caminos separados", escribió. Aunque aseguró que la decisión "no fue fácil", ambos consideraron que era el mejor camino ya que están enfocados en su faceta como padres y compartirán la custodia de Halo, el hijo que tienen en común.

"A pesar de los cambios en nuestra relación, nuestro amor mutuo sigue siendo profundo y verdadero. Seguimos siendo mejores amigos y nos adoramos”, continúa su mensaje. "Valoramos el vínculo que hemos creado y los hermosos momentos que hemos compartido. A medida que transitamos esta transición, pedimos su compresión y apoyo”.

Con este mensaje, DDG descartó que su ruptura se haya dado por terceras personas y agradeció a sus seguidores por el cariño que les han manifestado a ambos en estos momentos.

La relación de Halle Bailey y DDG

La actriz y el rapero comenzaron su relación en 2022 después de asistir juntos a un concierto. Sin embargo, lo confirmaron cuando posaron en la alfombra roja de los Premios BET en junio de ese año.

"Crecí en YouTube y siempre veía a jóvenes creadores, me inspiraban constantemente. Él era uno de ellos. Luego vi que estaba lanzando música y me sentí atraída por esa canción. Casualmente, me envió un mensaje y el resto es historia", mencionó Halle Bailey en Essence.

Su amor creció y le dieron la bienvenida a su primer hijo en diciembre de 2023. Esta noticia fue inesperada ya que la cantante y protagonista de La sirenita ocultó su embarazo durante nueve meses.

Halle Bailey se confiesa sobre su papel en La sirenita

Tras darle vida a Ariel, la actriz se sinceró sobre el rodaje del filme en 2023, afirmando sentirse “libre y orgullosa” de haber encarnado a uno de los personajes más queridos de Disney. Fue en un diálogo con Rachel Zegler (actriz que encarnará a Blancanieves) para Variety que Bailey dio detalles sobre su experiencia en La Sirenita.

“Fue realmente mi primera gran película y fue interesante abordar algo que significa tanto para la gente. Siendo mi primer proyecto fue muy abrumador, pero también hermoso. Cuando terminé, sentí tanta libertad y estaba muy orgullosa de mí misma. Tropecé un poco en el camino, pero al final salí mucho más fuerte”, expresó.

