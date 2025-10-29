Halloween 2025: ‘Las guerreras K-pop’, 'Minecraft' y 'Wicked' lideran los disfraces más buscados en Google para el 31 de octubre

Rumi, Mira y Zoey, protagonistas de la exitosa cinta animada Las guerreras K-pop, no solo dominan Netflix: ahora también inspiran los disfraces más buscados de Halloween 2025.
Según datos de Google Frightgeist, la herramienta que analiza las tendencias de disfraces a nivel mundial, los personajes de esta producción —que también ha liderado las listas musicales de Billboard y Spotify— encabezan las búsquedas del 31 de octubre.
Este año, las búsquedas reflejan una mezcla clara de tendencias digitales, nostalgia y fandoms globales. De Las guerreras K-pop a Wicked, el espíritu de Halloween se pinta de colores vibrantes, música y referencias que conectan con la generación streaming.
Los personajes que dominan las tendencias
En el ranking general de los disfraces más buscados, las cinco primeras posiciones las ocupan Rumi, Zoey, Mira, Jinu y Baby Saja, todos de Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters, en inglés).
El sexto puesto lo ocupa Chicken Jockey, personaje de Una película de Minecraft, el reciente éxito inspirado en el videojuego más vendido de la historia. También destacan Labubu, el coleccionable viral creado por Kasing Lung; el tigre Derpy, otro personaje del universo KPop Demon Hunters; Elphaba, la Bruja Malvada del Oeste de Wicked; y el Lorax, clásico de Dr. Seuss.
Los disfraces más buscados de Halloween 2025
- Rumi (Las guerreras K-pop)
- Zoey (Las guerreras K-pop)
- Mira (Las guerreras K-pop)
- Jinu (Las guerreras K-pop)
- Baby Saja (Las guerreras K-pop)
- Chicken Jockey (Una película de Minecraft)
- Labubu
- Derpy the Tiger (Las guerreras K-pop)
- Elphaba (Wicked)
- El Lorax
Fuente: Google Trends / Frightgeist
Top 10 disfraces para niños
- Rumi (Las guerreras K-pop)
- Labubu
- Zoey (Las guerreras K-pop)
- Mira (Las guerreras K-pop)
- Jinu (Las guerreras K-pop)
- Baby Saja (Las guerreras K-pop)
- Derpy the Tiger (Las guerreras K-pop)
- Elphaba (Wicked)
- Demon
- Creeper (Una película de Minecraft)
Fuente: Google Trends / Frightgeist
Top 10 disfraces para perros
- Labubu
- Derpy the Tiger (Las guerreras K-pop)
- Chicken
- IHOP
- Krypto
- Nezuko Kamado (Demon Slayer)
- Pickleball Champ
- Superman
- Thing (La familia Addams)
- Pet Spider
Fuente: Google Trends / Frightgeist
Top 10 disfraces para parejas
- Astrid y Hiccup
- Starfire y Nightwing
- Plug and Outlet
- Shimmer y Shine
- Donkey y Dragon
- Thing 1 y Thing 2
- Dr. Evil y Mini Me
- Chowder y Panini
- Beavis y Butthead
- Deer y Hunter
Fuente: Google Trends / Frightgeist