Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Halloween 2025: ‘Las guerreras K-pop’, 'Minecraft' y 'Wicked' lideran los disfraces más buscados en Google para el 31 de octubre

'Las guerreras del K-pop' está disponible en Netflix y se ha convertido en un fenómeno global desde su estreno.
'Las guerreras del K-pop' está disponible en Netflix y se ha convertido en un fenómeno global desde su estreno. | Fuente: Netflix
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Los personajes de Las guerreras K-pop, la película animada sensación de Netflix, arrasan en las búsquedas de Halloween junto a Una película de Minecraft, Wicked y el viral Labubu.

Rumi, Mira y Zoey, protagonistas de la exitosa cinta animada Las guerreras K-pop, no solo dominan Netflix: ahora también inspiran los disfraces más buscados de Halloween 2025.

Según datos de Google Frightgeist, la herramienta que analiza las tendencias de disfraces a nivel mundial, los personajes de esta producción —que también ha liderado las listas musicales de Billboard y Spotify— encabezan las búsquedas del 31 de octubre.

Este año, las búsquedas reflejan una mezcla clara de tendencias digitales, nostalgia y fandoms globales. De Las guerreras K-pop a Wicked, el espíritu de Halloween se pinta de colores vibrantes, música y referencias que conectan con la generación streaming.

Los personajes que dominan las tendencias

En el ranking general de los disfraces más buscados, las cinco primeras posiciones las ocupan Rumi, Zoey, Mira, Jinu y Baby Saja, todos de Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters, en inglés).

El sexto puesto lo ocupa Chicken Jockey, personaje de Una película de Minecraft, el reciente éxito inspirado en el videojuego más vendido de la historia. También destacan Labubu, el coleccionable viral creado por Kasing Lung; el tigre Derpy, otro personaje del universo KPop Demon HuntersElphaba, la Bruja Malvada del Oeste de Wicked; y el Lorax, clásico de Dr. Seuss.

La cinta animada rompió récords en Netflix al convertirse en la película original más vista de su catálogo.

La cinta animada rompió récords en Netflix al convertirse en la película original más vista de su catálogo.Fuente: Netflix

Los disfraces más buscados de Halloween 2025

  1. Rumi (Las guerreras K-pop)
  2. Zoey (Las guerreras K-pop)
  3. Mira (Las guerreras K-pop)
  4. Jinu (Las guerreras K-pop)
  5. Baby Saja (Las guerreras K-pop)
  6. Chicken Jockey (Una película de Minecraft)
  7. Labubu
  8. Derpy the Tiger (Las guerreras K-pop)
  9. Elphaba (Wicked)
  10. El Lorax

Fuente: Google Trends / Frightgeist

La cinta live-action 'Una película de Minecraft' llegó a los cines en abril de 2025 y se convirtió rápidamente en un éxito en taquilla.

La cinta live-action 'Una película de Minecraft' llegó a los cines en abril de 2025 y se convirtió rápidamente en un éxito en taquilla.Fuente: Warner Bros. Pictures

Top 10 disfraces para niños

  1. Rumi (Las guerreras K-pop)
  2. Labubu
  3. Zoey (Las guerreras K-pop)
  4. Mira (Las guerreras K-pop)
  5. Jinu (Las guerreras K-pop)
  6. Baby Saja (Las guerreras K-pop)
  7. Derpy the Tiger (Las guerreras K-pop)
  8. Elphaba (Wicked)
  9. Demon
  10. Creeper (Una película de Minecraft)

Fuente: Google Trends / Frightgeist

La secuela de 'Wicked' llega a los cines en noviembre, un año después del estreno de la primera parte que conquistó la taquilla mundial.

La secuela de 'Wicked' llega a los cines en noviembre, un año después del estreno de la primera parte que conquistó la taquilla mundial.Fuente: Universal Pictures

Top 10 disfraces para perros

  1. Labubu
  2. Derpy the Tiger (Las guerreras K-pop)
  3. Chicken
  4. IHOP
  5. Krypto
  6. Nezuko Kamado (Demon Slayer)
  7. Pickleball Champ
  8. Superman
  9. Thing (La familia Addams)
  10. Pet Spider

Fuente: Google Trends / Frightgeist

Krypto, el perro de Superman, es uno de los personajes clave en la nueva película dirigida por James Gunn.

Krypto, el perro de Superman, es uno de los personajes clave en la nueva película dirigida por James Gunn.Fuente: DC Studios

Top 10 disfraces para parejas

  1. Astrid y Hiccup
  2. Starfire y Nightwing
  3. Plug and Outlet
  4. Shimmer y Shine
  5. Donkey y Dragon
  6. Thing 1 y Thing 2
  7. Dr. Evil y Mini Me
  8. Chowder y Panini
  9. Beavis y Butthead
  10. Deer y Hunter

Fuente: Google Trends / Frightgeist

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El comentario económico del día

Cómo celebrar las fiestas de finales de octubre Día de la Canción criolla y Halloween sin pasarnos de nuestro presupuesto?

En octubre, celebraciones como el Día de la Canción Criolla y Halloween nos invitan a disfrutar con amigos y familia, pero también pueden representar un reto para nuestro bolsillo. Afortunadamente, con un poco de planificación, es posible participar en ambas fiestas sin descuidar el presupuesto.
El comentario económico del día
El comentario económico del día
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Halloween 2025 Halloween Las guerreras K-pop

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA