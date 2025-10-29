Halloween 2025: ‘Las guerreras K-pop’, 'Minecraft' y 'Wicked' lideran los disfraces más buscados en Google para el 31 de octubre

Los personajes de Las guerreras K-pop, la película animada sensación de Netflix, arrasan en las búsquedas de Halloween junto a Una película de Minecraft, Wicked y el viral Labubu.

Rumi, Mira y Zoey, protagonistas de la exitosa cinta animada Las guerreras K-pop, no solo dominan Netflix: ahora también inspiran los disfraces más buscados de Halloween 2025.

Según datos de Google Frightgeist, la herramienta que analiza las tendencias de disfraces a nivel mundial, los personajes de esta producción —que también ha liderado las listas musicales de Billboard y Spotify— encabezan las búsquedas del 31 de octubre.

Este año, las búsquedas reflejan una mezcla clara de tendencias digitales, nostalgia y fandoms globales. De Las guerreras K-pop a Wicked, el espíritu de Halloween se pinta de colores vibrantes, música y referencias que conectan con la generación streaming.

Los personajes que dominan las tendencias

En el ranking general de los disfraces más buscados, las cinco primeras posiciones las ocupan Rumi, Zoey, Mira, Jinu y Baby Saja, todos de Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters, en inglés).

El sexto puesto lo ocupa Chicken Jockey, personaje de Una película de Minecraft, el reciente éxito inspirado en el videojuego más vendido de la historia. También destacan Labubu, el coleccionable viral creado por Kasing Lung; el tigre Derpy, otro personaje del universo KPop Demon Hunters; Elphaba, la Bruja Malvada del Oeste de Wicked; y el Lorax, clásico de Dr. Seuss.

La cinta animada rompió récords en Netflix al convertirse en la película original más vista de su catálogo.Fuente: Netflix

Los disfraces más buscados de Halloween 2025

Rumi (Las guerreras K-pop) Zoey (Las guerreras K-pop) Mira (Las guerreras K-pop) Jinu (Las guerreras K-pop) Baby Saja (Las guerreras K-pop) Chicken Jockey (Una película de Minecraft) Labubu Derpy the Tiger (Las guerreras K-pop) Elphaba (Wicked) El Lorax

Fuente: Google Trends / Frightgeist

La cinta live-action 'Una película de Minecraft' llegó a los cines en abril de 2025 y se convirtió rápidamente en un éxito en taquilla.Fuente: Warner Bros. Pictures

Top 10 disfraces para niños

Rumi (Las guerreras K-pop) Labubu Zoey (Las guerreras K-pop) Mira (Las guerreras K-pop) Jinu (Las guerreras K-pop) Baby Saja (Las guerreras K-pop) Derpy the Tiger (Las guerreras K-pop) Elphaba (Wicked) Demon Creeper (Una película de Minecraft)



Fuente: Google Trends / Frightgeist

La secuela de 'Wicked' llega a los cines en noviembre, un año después del estreno de la primera parte que conquistó la taquilla mundial.Fuente: Universal Pictures

Top 10 disfraces para perros

Labubu Derpy the Tiger (Las guerreras K-pop) Chicken IHOP Krypto Nezuko Kamado (Demon Slayer) Pickleball Champ Superman Thing (La familia Addams) Pet Spider

Fuente: Google Trends / Frightgeist

Krypto, el perro de Superman, es uno de los personajes clave en la nueva película dirigida por James Gunn.Fuente: DC Studios

Top 10 disfraces para parejas

Astrid y Hiccup Starfire y Nightwing Plug and Outlet Shimmer y Shine Donkey y Dragon Thing 1 y Thing 2 Dr. Evil y Mini Me Chowder y Panini Beavis y Butthead Deer y Hunter

Fuente: Google Trends / Frightgeist

