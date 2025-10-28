Halloween 2025: las películas y series que marcan tendencia en disfraces este 31 de octubre

Sea terror, fantasía o nostalgia, el cine y la televisión siguen marcando tendencia cada 31 de octubre. Este año, más que disfrazarte, atrévete a transformarte en tu personaje favorito.

Cuando llega octubre, surge la gran pregunta: ¿de qué me disfrazo este año? Y, como cada temporada, el cine y las series vuelven a ser una gran fuente de inspiración para decidir quién ser por una noche: desde una adolescente sombría, hasta un payaso aterrador o una cazadora de demonios que canta K-pop.

El 31 de octubre es el momento perfecto para transformarse. Puedes convertirte en uno de los concursantes del tenebroso Juego del calamar, en una bruja tan verde como malvada, o incluso en el superhéroe que vino a salvar el mundo… y el género de superhéroes.

Aquí te dejamos una lista con ideas de disfraces para el Halloween 2025, inspiradas en los grandes estrenos del año en cine y plataformas de streaming...

Merlina (2022-2025)

La segunda temporada de Merlina, protagonizada por Jenna Ortega, volvió en agosto y reafirmó su lugar como una de las favoritas del catálogo de Netflix. El uniforme oscuro de la Academia Nunca Más es perfecto para quienes aman el estilo gótico con un toque adolescente.

Emma Myers y Jenna Ortega interpretan a Enid y Merlina Addams, respectivamente, en una escena de la serie de Netflix.Fuente: Netflix

Stranger Things (2016-2025)

El fenómeno ochentero llega a su fin con su quinta temporada, dividida en tres partes: fines de noviembre, Navidad y Año Nuevo. Ideal para recrear el look nostálgico de Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown. Y si eres más arriesgado, siempre queda la opción de transformarte en un demogorgon… o en el temible Vecna.

Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Charlie Heaton y Eduardo Franco, en una escena de 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

El juego del calamar (2021-2025)

La tercera temporada de la serie surcoreana regresó en junio con Lee Jung-jae como Seong Gi-hun y nuevas pruebas aún más extremas. Los icónicos uniformes verdes y los enigmáticos guardias de rojo con máscaras de triángulos, círculos o cuadrados siguen siendo infaltables en cualquier Halloween.

Lee Jung-jae interpreta nuevamente a Seong Gi-hun en la segunda temporada de 'El juego del calamar'.Fuente: Netflix

It: Bienvenidos a Derry (2025)

El universo de Stephen King se expande con esta precuela de It, que explora los orígenes del temido Pennywise. Un disfraz de payaso nunca pasa de moda, pero este lleva el terror a otro nivel.

Bill Skarsgård retoma su aterrador papel como Pennywise el Payaso en 'It: Bienvenidos a Derry', reviviendo al icónico villano que marcó a toda una generación.Fuente: HBO

Las guerreras K-pop (2025)

La sensación del año. Esta película animada combinó acción, humor y estética pop coreana, convirtiéndose en la más vista del catálogo de Netflix. Rumi, Mira y Zoey son opciones ideales para quienes buscan un disfraz colorido y con un aire futurista.

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus identidades secretas como cazadoras de demonios para proteger a sus fans.Fuente: Netflix

Superman (2025)

El universo de DC renació con James Gunn al mando y un nuevo Superman, interpretado por David Corenswet, acompañado de un elenco donde destaca la peruana Isabela Merced. El clásico traje azul y rojo vuelve a estar en tendencia.

Nicholas Hoult asume el rol del icónico villano Lex Luthor en la nueva película de 'Superman', protagonizada por David Corenswet.Fuente: DC Studios

Lilo y Stitch (2025)

El querido clásico de Disney regresó en formato live action y conquistó a toda una nueva generación. El tierno y esponjoso experimento 626 es una opción ideal para quienes buscan un disfraz adorable, tropical y lleno de nostalgia.

Chris Sanders da voz a Stitch, mientras Maia Kealoha interpreta a Lilo en la versión live-action del clásico de Disney.Fuente: Walt Disney Pictures

Demon Slayer: Castillo infinito (2025)

Los fans del anime vivieron un año memorable con esta cinta que arrasó en taquilla. Las capas coloridas y las espadas de los Cazadores de Demonios son perfectas para disfraces en grupo o en pareja.

'Demon Slayer: Castillo infinito' cuenta con las voces de Natsuki Hanae, Akari Kitō y Hiro Shimono, entre otros reconocidos intérpretes de anime.Fuente: Sony Pictures Releasing

Una película de Minecraft (2025)

La versión live action del famoso videojuego, protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, se convirtió en uno de los primeros éxitos del año. Ideal para quienes prefieren algo divertido, sencillo y fácilmente reconocible.

Jack Black, Jason Momoa y Sebastian Hansen protagonizan 'Una película de Minecraft' (2025).Fuente: Warner Bros. Pictures

Wicked: Por siempre (2025)

Aunque su estreno está previsto para el 20 de noviembre, los personajes de Elphaba y Glinda , interpretadas por Cynthia Erivo y Ariana Grande, ya se perfilan como los favoritos de este Halloween. Brillos, escobas y tonos esmeralda prometen dominar las fiestas más glamorosas de la noche.

Ariana Grande y Cynthia Erivo dan vida a Glinda y Elphaba en 'Wicked: Para siempre' (2025).Fuente: Universal Pictures

