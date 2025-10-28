Halloween 2025: agenda de conciertos, teatro y fiestas para celebrar el 31 de octubre

Se acerca la noche del 31 de octubre y en Lima, junto a varias provincias del país, se vive una explosión de creatividad, música y disfraces para celebrar el Halloween. Desde grandes fiestas con DJ en clubes capitalinos hasta eventos familiares en centros comerciales, la ciudad se transforma en un escenario de fantasía donde el atuendo más inesperado es bienvenido.

En distritos como Miraflores o el Centro Histórico se anuncian fiestas VIP, cócteles de bienvenida y animaciones especiales que prometen una experiencia única.

Pero no todo sucede únicamente en la capital. En provincias también se organizan eventos temáticos, donde las comunidades se suman al ambiente festivo con concursos de disfraces, música en vivo, entretenimiento y actividades para niños y familias. Conoce los eventos para el 31 de octubre en la siguiente nota.

¿Qué conciertos hay en Lima por Halloween 2025 el 31 de octubre?

Makano Halloween Fest

“Este 31 de octubre llega Living FLOW con la mejor fiesta de Halloween en Juliaca, directamente desde Panamá Makano con todos sus éxitos que te harán viajar a la mejor época del reggaetón old school, esta gran Fiesta-Concierto tendrá como locación en Rose-Local de eventos”. Entradas en Teleticket.

Día: viernes 31 de octubre

Hora: 9 p.m.

Lugar: Rose - Local De Eventos Juliaca, Lote D-1 Juliaca, Puno

Las Guardianas K-pop

“¡Llega a Lima para disfrutar de unas increíbles y únicas funciones junto a una mega producción internacional con un espectacular escenografía y grandes musicales EN VIVO! ¡Inspirado en la fiebre mundial del momento junto a las canciones K-pop más escuchadas por millones en el mundo en un espectacular concierto que nos hará vibrar en una experiencia única con una gran escenografía, impresionantes vestuarios e increíbles coreografías!”. Entradas en Teleticket.

Día: viernes 31 de octubre

Hora: 6:30 p.m. y 8:00 p.m.

Lugar: C.C. Parque de la Amistad - Av. Caminos del Inca 2065, Surco

Fiestas en Lima por Halloween 2025 el 31 de octubre

Tributo a Iron Maiden

“¡Atención, legión fanática de Maiden! La Bestia de Hierro vuelve a rugir con un setlist brutal inspirado en la gira mundial de nuestra banda favorita. Prepárate para una noche cargada de poder, velocidad y pura energía metalera. Sonarán himnos inmortales como: The Trooper, Hallowed Be Thy Name, Fear of the Dark, Run to the Hills, ... ¡y muchos más que harán temblar la plaza! Además, tendremos al muñeco del gran Eddie para que te tomes las mejores fotos de la noche. ¡Un tributo imperdible para todo verdadero fan de Maiden!”. Entradas en Joinnus.

Día: jueves 30 de octubre

Hora: 9:00 p.m.

Lugar: Yield Rock (Jirón Carabaya 815 - Plaza San Martín, Cercado de Lima)

Salsaween En La Cancha

“La Cancha del Churre se enciende con la mejor salsa y timba hasta que salga el sol. Con 8 orquestas de moda en un solo escenario: Masiel Málaga, Barrio Fino, La Máquina Timbera, La Patente, El León y Su Tripulación, Reinier El Príncipe, La Corona y El Muelitas de la Salsa. ¡Prepárate para la rumba más escalofriantemente sabrosa del año!”. Entradas en Teleticket.

Día: viernes 31 de octubre

Hora: 9:00 p.m.

Lugar: Cancha Del Churre - Av. Pedro Miotta 940 - San Juan De Miraflores

Halloween Latinfest

“Line Up de lujo: Los Rabanes – el poder del rock latino que pondrá a todos a saltar. Bacanos – ritmo, sabor y pura energía en el escenario. DJ Gian y DJ Junior Romero – los encargados de hacer vibrar la pista con los mejores beats”. Entradas en Joinnus.

Día: viernes 31 de octubre

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: Av. Prolongación Mariátegui 929, frente a Makro en Mall Plaza Huancayo

Pandemonio Halloween

“Este 31 de OCTUBRE llega la fiesta más terrorífica y descontrolada del año en Huancayo. Desde Argentina estará Nene Malo y desde Puerto Rico, Héctor el Father 'El legado oficial'”. Entradas en Joinnus.

Día: viernes 31 de octubre

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Discoteca MAKAO - Jr Magdalena mz. A lt. 2 San Carlos Entre Magdalena y Santa Ana - Huancayo

Agrupación Marilyn - Halloween Fest

“Prepárate para una noche aterradoramente divertida con música, chelas bien frías y la cumbia testimonial de la internacional Agrupación Marilyn desde Argentina. ¡No te la puedes perder!”. Entradas en Joinnus.

Día: viernes 31 de octubre

Hora: 8:00 p.m.

Lugar: MIA CLUB (Av. Lima Sur #945 - Frente a Plaza Vea, Chosica)

Obras de teatro en Halloween 2025 el 31 de octubre

TACAW V: Wañuy Wasi

“Recorrido teatral de terror andino. Por quinto año consecutivo Yakana Teatro trae el recorrido más terrorífico de la temporada. Dramaturgia local y esta vez en el Teatro Municipal del Cusco”. Entradas en Joinnus.

Día: jueves 30 de octubre

Hora: 5 p.m.

Lugar: Teatro Municipal de Cusco

Juan Sin Miedo - Concurso Al Mejor Disfraz

“Obra de teatro ideal para celebra Halloween y disfrutar de un concurso al mejor disfraz. Obra Basada en el famoso cuento "Juan sin miedo" de los hermanos Grimm, versión de Alexander Pacheco, cuenta la historia de Juan, el menor entre sus hermanos que a diferencia de ellos, nunca ha conocido lo que es el miedo, y contrasta muy divertidamente con el temor y cobardía de sus hermanos. Juan no conoce el miedo, así que decide ir en busca de él, en un viaje en el que, más allá de "encontrar" aquello que tanto anhela experimentar, hallará seres que pondrán en riesgo su vida en situaciones de las que él, con honestidad, astucia e ingenio, saldrá ileso”. Entradas en Teleticket.

Día: viernes 31 de octubre

Hora: 8 p.m.

Lugar: Teatro Juanita Tarnawiecki (Ex Mocha Graña) - Sáenz Peña 105 - Barranco

TESIS

“Ángela, estudiante de Imagen, está preparando una tesis sobre la violencia audiovisual. Como complemento a su trabajo, su director de tesis se compromete a buscar en la videoteca de la facultad material para ella, pero al día siguiente es hallado muerto. Ángela conoce a Chema, un compañero experto en cine gore y pornográfico, y a Bosco, un extraño chico, amigo íntimo de una joven asesinada en una snuff movie”. Entradas en Joinnus.

Día: del viernes 31 de octubre hasta el 11 de noviembre

Hora: 5:30 p.m.

Lugar: Sala Azul - Centro Cultural PUCP Av. Camino Real 1075, San Isidro

El Cuarto De Verónica

“Susan, de 20 años, es abordada mientras cena con su novio en un restaurante por una encantadora pareja de ancianos que se muestra impresionada por el parecido de Susan con Verónica, fallecida hace mucho tiempo. Susan y su novio acompañan a la pareja hasta su mansión para ver el retrato de Verónica y comprobar el parecido. Allí comienza esta intrigante pesadilla con un final inesperado que nos demuestra que hay algunas puertas que jamás deberían abrirse. ¿Te atreves a vivir esta experiencia de terror en el teatro?”. Entradas en Joinnus.

Día: hasta el 2 de noviembre

Hora: 8 p.m.

Lugar: Teatro de Lucía

Los disfraces en las fiestas de Halloween son infaltables.Fuente: Unsplash/Evgeniy Smersh

Eventos culturales por Halloween 2025 el 31 de octubre

Confesiones Paranormales - Edicion Haloween Podcast

“Vive una noche intensa con invitados especiales, testimonios escalofriantes del público y relatos paranormales que te pondrán los pelos de punta. Sé parte de la historia… si te atreves”. Entradas en Joinnus.

Día: jueves 30 de octubre

Hora: 8 p.m.

Lugar: Teatro Canout (Av. Petit Thouars 4550 - Miraflores)

TOPA Especial Halloween

“Este show especial invita a niños y familias a sumergirse en un mundo de aventuras encantadas con canciones, juegos y personajes misteriosos. Con una puesta en escena sorprendente, luces brillantes y efectos especiales, TOPA promete una experiencia inolvidable, donde los más pequeños podrán cantar y bailar al ritmo de sus grandes éxitos y nuevas canciones especialmente preparadas para la ocasión”. Entradas en Teleticket.

Día: viernes 31 de octubre

Hora: 3 p.m.

Lugar: Teatro Canout

LIMA TERROR 33 - Los Archivos Secretos de Anthony Choy

“La única entrevista en vida con Donato Cervantes, un testigo nuevo atacado por la Mujer Vampiro de Barranco, la verdad terrorífica del Portal dimensional de Lince. Un encuentro Halloween entre Anthony Choy, el más importante investigador paranormal del Perú y sus cientos de seguidores”. Entradas en Joinnus.

Día: viernes 31 de octubre

Hora: 7 p.m.

Lugar: Parque de la Exposición - Hall del MALI

Circo del terror

“Un recinto se ve poseído por fuerzas oscuras que trastocan la realidad creando un mundo paralelo lleno de personajes de horror. Adéntrate en los pasillos malditos donde las almas claman por liberación, lamentos y exorcismos. Atrévete a recorrer un circuito escalofriante a través de asfixiantes espacios, donde las almas más perturbadas no te permitirán salir sin miedo. Déjate cautivar por un espectáculo macabro con acrobacias sobrenaturales, actos imposibles y pruebas escalofriantes que desafiarán tu cordura en una atmósfera de tensión y nervios”. Entradas en Joinnus.

Día: hasta el 2 de noviembre

Hora: 8 p.m.

Lugar: Costa Verde - San Miguel

La Casa del Pánico

“¡El terror regresa a Lima! Este 2025, vive la experiencia más escalofriante en La Casa del Pánico, el circuito de horror que ha hecho gritar hasta a los más valientes. Del 15 de octubre al 2 de noviembre, en Cenco Lima Sur – Chorrillos se convertirá en el epicentro del miedo con escenarios oscuros, pasadizos tenebrosos y criaturas que acechan en cada rincón. Aquí, cada paso será una prueba de valentía y cada zona te hará temblar más que la anterior”. Entradas en Joinnus.

Día: hasta el 2 de noviembre

Hora: 3 p.m.

Lugar: Cenco Lima Sur – Chorrillos

