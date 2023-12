La Universidad de Harvard se une a la fiebre de 'swiftie': dictarán curso sobre Taylor Swift

La Universidad de Harvard se une a la creciente ola de interés académico por la estrella pop Taylor Swift, integrando Taylor Swift and her world en su currículo. Este innovador curso, que ya ha cautivado a 300 estudiantes, refleja la tendencia adoptada por otras instituciones educativas de renombre en los Estados Unidos, como las universidades de Nueva York, Texas y Arizona, sumándose Stanford el próximo año, según destaca el New York Times.

El curso en Harvard será dirigido por la profesora Stephanie Burt, de 52 años, una apasionada admiradora de la música de la artista country y pop. Burt revela su fascinación con Swift al recordar: "Hace diez o doce años, me di cuenta de que de todas las canciones que uno escuchaba en farmacias, aeropuertos y lugares públicos, había una que era mejor que todas las demás", refiriéndose al éxito You belong to me.

¿Por qué se dictará un curso sobre Taylor Swift?

La docente profundizó en su interés tras ver el documental Miss Americana en 2020, que sigue la evolución de la carrera de Swift a lo largo de varios años. "Realmente hace un gran trabajo al mostrar cuánto apoyo ha tenido", comenta Burt, destacando la dualidad de privilegios y autenticidad que caracteriza a la artista.

El fenómeno académico de Taylor Swift se expande: la Universidad de California en Berkeley ofrecerá Arte y espíritu empresarial: la versión de Taylor em 2024. Simultáneamente, la Universidad de Florida presentará un curso sobre la narrativa de la cantante, iniciando la descripción del mismo con un intrigante "¿Estás listo?", haciendo alusión a su álbum Reputation.

En noviembre, la Universidad de Miami ha lanzado un programa que incluye un curso intensivo de siete semanas sobre derechos de autor y propiedad intelectual basado en la carrera de Swift, demostrando que el impacto cultural de la artista trasciende la música para convertirse en un objeto de estudio académico.

Why yes I am teaching a Taylor Swift class this spring ⁦@Harvard⁩ How could you tell? pic.twitter.com/JHWUvJbDzA — Stephanie Burt (also elsewhere) (@accommodatingly) November 1, 2023

Taylor Swift destrona a Bad Bunny

Taylor Swift no deja de sorprender desde que inició su gira The Eras Tour en marzo para celebrar sus 17 años de carrera musical y el lanzamiento de sus álbumes 1989 (Taylor's Version) y Speak Now. Ahora, la cantante de 33 años se convirtió en la artista más escuchada en Spotify, la compañía de audio en streaming más importante de la industria.

Fue en su ranking de canciones, artistas y podcasts difundido a finales de noviembre que Spotify colocó a Swift en el primer lugar con 26 mil millones de reproducciones marcando un récord personal y destronando a Bad Bunny, quien estuvo liderando dicha lista el 2020, 2021 y 2022.

Con este nuevo logro, Taylor es la primera artista femenina en coronarse en Spotify desde Rihanna en 2012. “Taylor Swift ha conseguido poner toda su música de todas sus eras en la palestra y eso no puede conseguirlo cualquier”, manifestó Melanie Parejo, directora de la música de Spotify en el sur y oeste de Europa a El País.