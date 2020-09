Héctor Lavoe cumpliría 74 años este 30 de septiembre. | Fuente: Twitter

Este 30 de septiembre, Héctor Juan Pérez Martínez, más conocido como Héctor Lavoe en la industria musical, estaría cumpliendo 74 años. Su legado musical se sigue escuchando hasta el día de hoy y no hay quien no haya bailado un tema suyo.

Desde “Ausencia” hasta “Aguanilé”, el salsero puertorriqueño movió masas. Perú fue uno de sus países preferidos, tanto así que cuando visitó la Feria del Hogar en 1986, quiso nacionalizarse 'chalaco'. Walter Rentería, productor de Pueblo Latino, entrevistó al ‘Jibarito’ cuando llegó a nuestro país y ahí le confesó su amor por el Callao: “Quiero nacionalizarme chalaco. Me gusta lo que me han dicho del puerto, de su gente”, dijo en ese entonces.

Héctor Lavoe falleció el 29 de junio de 1993, y pese a que han pasado 27 años de su partida, es considerado como uno de los mejores salseros de todos los tiempos.

Con motivo de su cumpleaños número 74, homenajearemos al intérprete de “Periódico de ayer” con diez cosas que quizá desconocías de su vida.

1. SU PADRE FUE COMPOSITOR

La canción “Felices horas”, que forma parte de su disco “De ti depende” (1976), es un bolero escrito por Luis Pérez, padre de Héctor. Éste fue grabado por él como una guaracha y tuvo arreglos de Luis 'Perico' Ortiz, reconocido arreglista musical, trompetista y productor puertorriqueño.

2. FORMÓ SU GRUPO

Héctor amó la música desde siempre y con sus amigos, entre ellos el gran Papo Lucca, formaron un grupo de boleros y salsa en 1960.

3. SUERTE EN ESTADOS UNIDOS

A los 16 años, el artista dejó su natal Puerto Rico para migrar a Estados Unidos. Desde que pisó suelo norteamericano se involucró de lleno a la música. Integró la “New York Band” donde fue vocalista principal y eso dio pie a que se hiciera mucho más conocido.

4 .AMISTAD CON WILLIE COLÓN

A los 21 años, Héctor Lavoe ya era una estrella. Se unió a la banda de Willie Colón donde los temas ‘Aguanile’, ‘Che Che Colé’, ‘La Murga’, ‘Juana Peña’ y ‘Calle Luna, Calle Sol’, lo volvieron más famoso.

5. LA MUERTE DE SU HIJO

El 7 de mayo de 1987, el hijo de Lavoe, Héctor Pérez Junior, fallece a los 17 años. La muerte se da un hecho trágico tras manipular un arma de fuego con la que se disparó accidentalmente. Desde aquel fatídico día, para amigos y colegas, Héctor Lavoe perdió su alma.

6. INTENTO DE SUICIDIO

“Todavía no me quieren allí arriba”, dijo el salsero al periodista Torres Torres para su libro “Cada cabeza es un mundo: La historia de Héctor Lavoe”, cuando cayó del noveno piso del hotel Regency del Condado.

El artista confesó que se peleó con Puchi, su esposa, y la amenazó diciendo que se iba a lanzar del edificio. “Discutimos y le dije: ‘Si sigues jod**, me voy a tirar y así fue”, comentó el artista confirmando que sí fue intento de suicidio.

7. SU PASO POR LA CÁRCEL

En 1984, el cantante viajó a Santiago de Guayaquil, Ecuador, para dar un concierto en una plaza pública que sería transmitido por televisión en todo el país. Allí, Héctor debía cantar desde una tarima de veinte pies, sin embargo, al intentar subirla se le trozaron los pantalones de arriba abajo.

Héctor le manifestó a su representante, Héctor Maisonave, que se le había roto el pantalón y que no tenía calzoncillos debajo, pero este le respondió que no había tiempo y que el show ya iba a empezar. La solución, entonces, fue que cantara de frente y que no diera la espalda.

Sin embargo, después de interpretar diferentes canciones, Héctor se puso de espaldas y mostró sus nalgas. Debido a esto un contingente de soldados se acercó para arrestar a Héctor y a Maisonave por exposiciones deshonestas. Pasaron la noche en un calabozo.

8. CONTRAJO EL SIDA

Por utilizar una jeringa infectada, Lavoe fue diagnosticado con la enfermedad del SIDA en 1988. Para ese año, ‘Puchi’ se había separado de él debido a la constante discusión por su adicción a la heroína.

9. DESCANSA EN PAZ

Héctor Lavoe falleció un 29 de junio de 1993 tras sufrir un paro cardíaco por las complicaciones del SIDA. Sus restos reposan en el Cementerio Civil de Ponce, Puerto Rico, al lado de su hijo Héctor Pérez Jr. y su esposa Nilda Román, quien falleció en el 2002.

10. MONUMENTOS EN SU HONOR

Actualmente, Héctor Lavoe cuenta con dos monumentos levantados en su honor. Uno de ellos se encuentra en Ponce, en su natal Puerto Rico; y el otro, en el puerto del Callao, en Perú.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Uno de los lugares turísticos más famosos de Londres es un piso situado en el 221-B de Baker Street, donde atendía pacientes y resolvía crímenes el Dr. Sherlock Holmes, aunque dicho investigador nunca existió. Su autor Conan Doyle fue un médico escocés que escribió las aventuras del famoso protagonista en las largas esperas entre paciente y paciente en su consulta.