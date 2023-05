Héctor Parra es sentenciado a más de 10 años de prisión por abusar de su hija

Salió la sentencia. El actor Héctor Parra fue acusado de abusar sexualmente de su hija Alexa. De acuerdo con la abogada de la menor, el mexicano ha sido condenado a la pena máxima por delito de corrupción de menores.

“Celebramos la sentencia dictada el día de hoy (jueves 25 de mayo) que condenó a Héctor [Parra]. Esta sentencia representa un avance en la búsqueda de justicia para Alexa y para todas las niñas y niños que han sufrido violencia sexual en sus espacios familiares”, dijo la letrada Olivia Rubio.

Héctor Parra, conocido por formar parte de exitosas novelas como “La usurpadora”, “Cómplices al rescate” y más, fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión. Como se recuerda, la menor denunció a su padre cuando tenía 19, pero los delitos de los que se le acusa también son por tocamientos indebidos.

“Aún queda un largo camino por recorrer para lograr la reparación integral del daño. No estamos solas, no están solas. Esta sentencia es un reconocimiento al valor y la dignidad de Alexa, y de su madre, quienes a pesar de la revictimización que sufrió por parte de su agresor, su familia y algunos medios de comunicación”, expresó la abogada.

La denuncia de la hija de Héctor Parra

Alexa, ahora de 20 años, denunció a su padre por tocamientos indebidos desde que cumplió los seis hasta los 14 años. Ella detalló que recibía "caricias extrañas" y miedo a las reacciones agresivas de Parra. Por su lado, Hoffman añadió que la expareja del actor, Paulina Garriga, le había referido que este guardaba ropa interior de la niña junto a la suya.

El actor negó siempre los hechos y acuso a Hoffman de manipular a su hija para tramar la denuncia por despecho después de su matrimonio, que acabó hace más de 10 años. Alexa tomó un año de terapia, después de su revelación pública, y espero hasta ser mayor de edad para emprender la denuncia legal.

"Estaba confundida, decía 'no, pues, es mi papá', y ya que conocí al esposo de mi mamá, él tiene otra hija y yo veía que él no trataba a su hija de la manera en la que mi papá me trababa a mí", dijo Alexa en conferencia de prensa luego de la detención de su padre.

La acusación formal tomó por sorpresa a los representantes de Héctor Parra porque estaban trabajando para que el actor continuara con su proceso en libertad.