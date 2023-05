Otárola destacó que Congreso declarara a AMLO persona no grata: "Expresa la opinión de todos los peruanos"

Lima Alberto Otárola destacó que el Congreso declarar a AMLO como persona no grata

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, saludó este viernes la decisión del Congreso de declarar como persona no grata al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por su injerencia en los asuntos internos del país y su negativa de entregarle al Perú la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico.

En declaraciones a los medios de comunicación, el primer ministro señaló que la decisión de la representación nacional representa el “malestar” del Gobierno peruano por las constantes declaraciones de AMLO contra la jefa de Estado, Dina Boluarte.

“Es una decisión con la que estoy de acuerdo. Significa y expresa no solamente el malestar, sino la opinión de todos los peruanos respecto a declaraciones inoficiosas de presidentes que ingresan de manera injerencista en los asuntos internos del país”, precisó.

En esa línea, el jefe del Gabinete Ministerial informó que se está conformando una comisión de expertos en derecho constitucional para que contrarresten la narrativa internacional que se ha instalado respecto a la vacancia del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Boluarte Zegarra.

“[Es] una comisión de especialistas en derechos constitucional. Tenemos que apelar a la unidad nacional. Si en algo tenemos que estar unidos los peruanos, es en la política exterior. Todos los extremos, ya sea de la derecha, el centro y la izquierda, tenemos que estar unidos en torno a la defensa de los intereses de nuestra patria”, aseveró.

Premier espera que el Congreso rechace “ley mordaza”

En otro momento, el premier Alberto Otárola dijo esperar que el Pleno del Congreso rechace el proyecto de ley que propone incrementar las penas por los delitos de difamación y calumnia a través de los medios de comunicación, conocida como la “ley mordaza”.

“Espero que esta ley no se apruebe, porque todos debemos defender la libertad de expresión y también sus límites. Esa variación o esa supuesta conflagración tiene que ser resuelta en su momento por los órganos de justicia, pero poner una legislación que agrave las penas, no me parece adecuado”, señaló.

Adelantó que el Poder Ejecutivo está a la espera de la decisión oficial del Parlamento para ver qué acciones adoptarán ante una eventual aprobación de la normativa.

Es menester precisar que el pleno postergó ayer la segunda votación de la ley mordaza, luego de que el vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, solicitara un cuarto intermedio.