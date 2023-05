"No soy padre y nunca voy a ser padre": la drástica respuesta de Pedro Pascal sobre tener hijos

'The Mandalorian' y 'The Last of Us' convirtieron a Pedro Pascal en uno de los actores más populares del momento. Sus personajes han dado a relucir su lado más protector, incluso hasta paternal, tanto que sus seguidores le han otorgado el título de 'daddy', pero esta percepción dista mucho de la realidad.

El chileno nunca se ha casado y tampoco ha tenido herederos, las pocas veces que ha mostrado su lado paternal fuera de las pantallas ha sido con sus sobrinos, que alguna vez fueron confundidos como sus hijos.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, donde estuvo acompañado por otros colegas, Pascal comentó algunos aspectos de su carrera como actor y toda la narrativa que lo pinta como "el padre ideal".

"Me estoy divirtiendo con eso. Creo que es algo relacionado con los roles que he interpretado. Hay un momento donde el mandaloriano es muy padre de baby Grogu", comentó. "Joel (su papel en 'The Last of Us') es muy padre de Ellie. Estos son roles de padre. Eso es lo que son", expresó.

Al respecto, el actor Jeff Bridges, le preguntó si es papá, hecho que fue respondió con una respuesta drástica: "No soy un padre y nunca voy a ser padre", resaltó el chileno.

"I'm not a daddy. And I'm not gonna be a daddy!" - On the Drama Actor #THRRoundtable, Pedro Pascal talks his fatherly roles in both #TheMandalorian and #TheLastOfUs pic.twitter.com/lxv15WA20p — The Hollywood Reporter (@THR) May 24, 2023

Pedro Pascal y el pedido que le hizo a su madre fallecida

En otra entrevista para la revista Esquire, Pedro Pascal aseguró que la pérdida de su madre sigue siendo uno de los mayores golpes de su vida, incluso pensó mucho en ella a pocos días de su comentada participación en Saturday Night Live, el pasado 4 de febrero, cuando se cumplieron 23 años de su muerte.

"Me aguardaba ese terror, ese miedo práctico de fracasar frente al mundo. Y luego hablé con ella y fue realmente reconfortante. Me di cuenta de que sería bueno hablar más con ella", precisó, revelando las palabras que le dedicó: "Te amo, te extraño, Gracias. Tengo miedo, me encantaría que me ayudaras a creer en mí mismo, porque sé que lo haces".

En otro momento de la conversación, Pascal fue algo más esquivo al hablar de su hermana Lux, quien en 2021 anunció públicamente ser una mujer transgénero.

"No me gustaría hablar en su nombre, pero ella es y siempre ha sido una de las personas y personalidades más poderosas que he conocido. Mi lado protector es letal, pero yo la necesito más de lo que ella me necesita a mí", expresó.