Ashley Tisdale, estrella de "High School Musical", no cree que vea alguna de las cintas en las que participó con su hija. | Fuente: Instagram

A pesar de haber participado en varias películas y series infantiles de Disney Channel, Ashley Tisdale no cree que vaya a sentarse para ver una maratón de su trabajo con su futuro hija, fruto de su matrimonio con Christopher French.

"Personalmente, no veo mi propio trabajo", dijo tajantemente la actriz que dio vida a Sharpay Evans en la trilogía “High School Musical”. Ella simplemente prefiere mantenerse al margen de sus producciones: “Me veo completamente diferente. ¡Se siente como una vida diferente!".

Ashley Tisdale tampoco llegará al extremo de prohibirle a su hija ver uno de sus títulos; pero "no me imagino a mí misma mirando [una de sus películas] con mi hija. Esa no soy yo”, agregó a People.

Parece que es algo de familia ya que su esposo Christopher French casi no ha visto sus series o películas. "Creo que recién le mostré 'High School Musical' este año y hemos estado casados por seis años.Y ni siquiera vio la cinta completa", comentó.

A lo largo de su carrera, Ashley Tisdale ha actuado en diversas producciones de Disney como “The Suite Life of Zack & Cody”, la trilogía de “High School Musical”, “Sharpay's Fabulous Adventure” y prestó su voz a la serie animada “Phineas y Ferb”. A finales del 2019, destacó por su participación en “Merry Happy Whatever”, una comedia de Netflix.

SU MATRIMONIO

La actriz Ashley Tisdale y el músico Christopher French se casaron en el 2014 tras dos años de relación. Recientemente, la pareja recordó su sexto aniversario en sus cuentas oficiales de Instagram: “El tiempo vuela. Recuerdo tener tanto miedo al momento que nos juntamos porque no podía creer lo bien que me trababas. Nunca alguien me trató de esa manera”.

“Chris, realmente, me haces una mejor versión de mí misma, porque me inspiras día a día. Tu corazón es puro, harías lo que sea por hacerme feliz, en las buenas y las malas, eres mi roca sólida. Estoy tan agradecida de ser tu esposa. Te amo, y tras todo este tiempo, sigo enamorada de ti”, agregó en su mensaje dedicado a su esposo.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

El colombiano Jorge Isaacs escribió apenas un librillo de poemas y esta novela, “Maria”, posiblemente la mejor contribución americana a la literatura romántica. Estudió en Bogotá y renunció a la carrera médica para embarcarse en la batalla del Cauca, lugar donde se sitúa la trama de la novela.