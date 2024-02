Hijo de Camilo Sesto reapareció vestido de mujer y se cambió nuevamente el nombre

El hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, estuvo ausente de las redes sociales y reapareció con una nueva cuenta de Instagram donde mostró su otro nombre.

El popular 'Camilín' compartió nuevas fotos y ahora aparece como Hercity Callale. En sus redes sociales, mostró cómo luce con pelucas y su cabello rojo, además, posa con varios amigos. Pero lo que causó preocupación entre sus seguidores fue cómo luce su dentadura, ya que casi no tiene dientes.

Como se sabe, Camilo Blanes ha tenido problemas con las adicciones, incluso estuvo internado en varias ocasiones por el consumo excesivo de drogas.

Camilo Blanes habló de su cambio de género

Camilo Blanes ha tenido conductas extremas por el abuso del alcohol y drogas. Sin embargo, tras anunciar que ahora se siente mujer, dio a conocer que ha iniciado un tratamiento para cambiar su género.

“Soy del sexo que siempre he sido. Camilín es aborreciente (sic), pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir", dijo para Europa Press.

“Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto. Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer", continuó. "Lo último que quiero es llamar la atención. He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba”, agregó el hijo de Camilo Sesto.

¿Camilo Blanes tiene problemas con el alcohol?

En setiembre de 2018, el cantante español Camilo Sesto falleció a los 72 años, producto de los problemas renales que lo aquejaban. Desde entonces, su hijo Camilo Blanes estuvo en el ojo de la tormenta, pues se rumoreaba que tenía problemas de alcoholismo.

Una de las personas encargadas en esparcir este rumor fue, precisamente, Lourdes Ornelas, madre del popular ‘Camilín’, quien manifestó a la revista ¡Hola! su preocupación por el estado de salud de su hijo.

“En los últimos tiempos estaba mucho mejor. Asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos y había ingresado en una clínica que le había ido muy bien. Pero ahora ha recibido la herencia y las cosas se han complicado. Ya no tengo tanto control sobre la situación, porque él ya no vive conmigo…”, dijo la exesposa del cantante en ese entonces.

