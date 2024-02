Hijos de Pedro Suárez-Vértiz cantaron los éxitos de Arena Hash junto con Patricio y Arturo Pomar Jr. [VIDEOS]

María José, Salvador y Tomás, los hijos del cantante y compositor Pedro Suárez-Vértiz, quien dejó un legado imborrable en el rock peruano tras su muerte el pasado 28 de diciembre, se unieron en un emotivo homenaje durante el megaconcierto realizado en su honor en el Estadio San Marcos.

Demostrando haber heredado el talento artístico de su padre, los hermanos subieron al escenario para acompañar a Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr, exmiembros de Arena Hash, una de las agrupaciones más emblemáticas de la escena rockera peruana que Pedro lideró.

Juntos, interpretaron los temas que se convirtieron en grandes éxitos hacia el final de la década de los 80: Cuando la cama me da vueltas, El rey del ah ah ah, Y es que sucede así y Me resfrié en Brasil, todos coreados por el público en una noche llena de emoción y nostalgia.

María José, la hija del legendario músico, acompañó el show con las notas de su guitarra, añadiendo un toque especial y emocionante al tributo. Asimismo, y debido a la ausencia de Christian Meier, Tomás Suárez-Vértiz fue el encargado de tocar los teclados.

El evento, que contó con la participación de más de 20 artistas, entre ellos, Gian Marco, Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Tommy Portugal, Raúl Romero, Ezio Oliva, Frágil, Nina Mutal, Jean Paul Strauss, y La Banda de Pedro Suárez-Vértiz.

Más de 20 artistas rindieron tributo a Pedro Suárez-Vértiz en el Estadio San Marcos. | Fuente: Instagram

Patricio Suárez-Vértiz reveló su sentir al cantar los temas de Pedro

El viernes 16 de febrero, el Estadio San Marcos fue testigo de un emotivo concierto dedicado a la memoria de Pedro Suárez-Vértiz. Patricio, su hermano, y Arturo Pomar Jr, exmiembros de Arena Hash, también formaron parte de este evento.

En una entrevista con RPP, el exbajista de Arena Hash, expresó su gratitud por haber formado parte de este espectáculo denominado Cuando pienses en volver... aquí están tus amigos. Durante la conversación, el músico compartió la importancia de celebrar la vida y el legado musical de Pedro a través de este tributo, a pesar de la reticencia de su hermano hacia los homenajes.

"A Pedro no le gustaban los homenajes, pero homenajearlo creo que es festejar su vida, escucharlo y respirarlo. Cada concierto que hago, donde puedo cantar una canción de Pedro o de Arena Hash, es parte del soundtrack de todos los peruanos. Yo no me puedo adueñar de las canciones, porque ya son de todos los peruanos", expresó.

Asimismo, destacó el placer que siente al interpretar las canciones de su hermano en el escenario, y la conexión especial que establece con el público.

"Yo disfruto cantando las canciones de Pedro, pero más disfruto ver la cara del público. Por la condición que mi hermano tenía no podía cantarlas, pero de alguna forma, el público ve algo de él en mí. No porque esté cantando sus canciones, sino porque soy su hermano. A mí no me gusta tomar cosas de otros artistas, salvo que haya una química aceptable natural, sino no lo hago", añadió.

