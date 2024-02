Nataniel Sánchez, la recordada Fernanda de las Casas de 'Al fondo hay sitio', se lanza como cantante

Después de meses de intriga, finalmente el misterio ha sido revelado. Nataniel Sánchez anunció su debut como cantante con el lanzamiento del tema Soy yo la que te dice adiós. Esta propuesta marca un hito importante en la carrera de la recordada actriz de Al fondo hay sitio, quien ha mantenido a sus seguidores en vilo con pistas sobre este proyecto.

Con la canción, una bachata cargada de emotividad, Nataniel quiere transmitir un mensaje de despedida hacia relaciones tóxicas y poco saludables. Este trabajo es fruto de una colaboración con el sello discográfico Apolo Récords, bajo el liderazgo de Daniel Zenteno Ladrón de Guevara.

Compuesta por la propia Nataniel Sánchez, Daniel de Guevara y Jorge Cuba, Soy yo la que te dice adiós fue producida y mezclada en los estudios de Dch Music. El proceso de masterización estuvo a cargo de Lewis Picket en Miami, conocido por su trabajo con artistas internacionales de renombre. La canción también cuenta con las colaboraciones de Hansel Sax en el saxofón y Okelis en el bajo.

"Soy yo la que te dice adiós está en Spotify, en YouTube y otras plataformas musicales. ¡Estoy que no puedo más de la emoción!, dijo la artista en sus redes sociales.

Aunque actualmente radica en España, Nataniel Sánchez espera volver al Perú para ofrecer más detalles de este lanzamiento y reencontrarse con sus seguidores que la recuerdan por haber interpretado a Fernanda de las Casas, uno de los personajes más queridos de las primeras temporadas de Al fondo hay sitio.

¿Nataniel Sánchez volverá a Al fondo hay sitio?

Desde España, donde reside desde hace algunos años, la actriz Nataniel Sánchez decidió enviar un mensaje a sus seguidores que en redes sociales han exigido su retorno a Al fondo hay sitio, que a finales de 2021 volvió a las pantallas con el estreno de su novena temporada.

En un videoclip que compartió en Instagram, quien diera vida a Fernanda de las Casas expresó su agradecimiento a quienes le han solicitado que vuelva a la teleserie. Un pedido que ella toma de manera muy especial, pues siente que su personaje ha calado en el público.

"Me detengo un momento antes de dormir para agradecerles a todas las personas que me están escribiendo, diciéndome que me extrañan Al fondo hay sitio y que quisieran que regrese", dijo Nataniel Sánchez al principio de su corto video.

"De verdad, infinitas gracias por tenerme en sus corazones", añadió la actriz. Además, en un mensaje escrito sobre el mismo material, señaló: "Es muy bonito sentir que mi personaje y mi trabajo ha quedado de una manera muy bonita en sus corazones".

En mayo de 2021, Nataniel Sánchez ya había revelado razón por la que no volvería a Al fondo hay sitio: "Cumplió su ciclo", dijo entonces, tras afirmar que le tiene un gran cariño a la serie que la hizo famosa en el Perú.