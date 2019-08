El hijo de Roberto Gómez Bolaños prepara serie biográfica sobre su padre y no descarta contar con María Antonieta de las Nieves. | Fuente: Televisa

Este 2019 se cumplen cinco años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, y su hijo alista una serie biográfica sobre la figura de su padre, al fiel estilo de las producciones que ya se han realizado sobre Luis Miguel, Juan Gabriel, José José, entre otros.

En una reciente entrevista, Roberto Gómez Fernández, hijo del popular Chespirito, reveló que sería importante incluir a María Antonieta de las Nieves en la serie sobre la vida de su padre.

Como se recuerda, la actriz interpretó a La Chilindrina, uno de los más emblemáticos personajesvde la serie “El Chavo del 8”.

“A María Antonieta siempre le he tenido un gran cariño, la conocí desde niño y siempre ella también me recibió con mucho cariño, entonces lo que sea sumar es bienvenido", dijo Gómez Fernández a distintos medios que lo abordaron en el aeropuerto.

¿CÓMO PARTICIPARÍA LA CHILINDRINA?

El hijo de ‘Chespirito’ señaló que María Antonieta de las Nieves tiene “una visión particular” de muchas etapas de la vida de su padre y para él sería “un gusto” contar con ella para la serie.

"Estamos en ese proceso, a mí me encantaría que pudiera ser así, porque por su puesto ella tiene una visión muy particular de muchas cosas y para mí sería un enorme gusto. La busqué, pero no la encontré recientemente", explicó.

Asimismo, reveló que no tiene mayor apuro en estrenar la serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños y planea rodarla recién en 2020.

"Para que sea una realidad seguimos en el lento paso de la investigación, pero no tenemos prisa, es algo que debe cocinarse a fuego lento, en el proceso nos estamos divirtiendo al averiguar cosas nuevas de mi padre", agregó.

La actriz María Antonieta de las Nieves señaló que sí podría participar en un proyecto sobre ‘Chespirito’, pero este tendría que ser de calidad.

"Sería muy difícil, tendría que ser algo muy muy bueno para hacerlo, pero me encanta que me hablen para trabajar. Que me hablen y ya les diré si sí o si no, yo no estoy negada a nada, pero siempre se tienen que poner condiciones, porque cuando ya ha habido con una persona muchos conflictos, ya sientes dudas", dijo la intérprete en una entrevista en 2018.