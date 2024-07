Weston Cage, hijo de Nicolas Cage, arrestado por agresión con arma tras presunta discusión con su madre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Weston Cage, el hijo mayor del famoso actor Nicolas Cage, fue arrestado el miércoles bajo el cargo de agresión con arma mortal, según informaron medios internacionales. El también actor fue liberado tras pagar una fianza de 150 mil dólares. El arresto está relacionado con un incidente ocurrido el 28 de abril, cuando tuvo una fuerte discusión con su madre, Christina Fulton.



A principios de mayo, se hizo público que Fulton, expareja de Nicolas Cage y madre de su primogénito, había sido víctima de una brutal agresión. TMZ difundió imágenes en las que se veía a la mujer con heridas en la cara, producto de una golpiza que, según se informó, fue perpetrada por su hijo Weston. En ese momento, la policía no logró detenerlo porque no lo encontraron.



Dos meses y medio después, y tras estar bajo orden de captura, el hijo más polémico del protagonista de Leaving Las Vegas, The Wicker Man y Ghost Rider se entregó voluntariamente en una comisaría de Los Ángeles, acompañado por su abogado, para poner fin a esta situación. La información fue confirmada por la prensa internacional.

¿Por qué arrestaron a Weston Cage?

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó a People que Weston Cage, de 33 años, fue arrestado en la división 77 de la ciudad, en cumplimiento de una orden emitida por un incidente ocurrido a principios de este año. Weston fue detenido a las 7:57 a.m. y liberado bajo fianza de 150 mil dólares a las 9:50 a.m. del mismo día, según registros policiales.



TMZ informó que los fiscales acusaron a Weston de agresión con arma mortal, lo que llevó a la emisión de una orden de arresto en su contra. Según el sitio, el arresto está directamente vinculado con el incidente del 28 de abril, cuando Weston supuestamente tuvo un altercado verbal con su madre, Christina Fulton, en su casa en Los Ángeles, que luego se tornó físico.

¿Qué pasó con Weston Cage y Christina Fulton?

En mayo pasado, el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó a People que se había tomado un reporte de agresión debido a una discusión entre Weston Cage y su madre, Christina Fulton. Sin embargo, Fulton desmintió estos informes. Fuentes informaron a TMZ que, en ese momento, no se habían realizado arrestos.



"Contrario a lo que afirman, Weston y yo no tuvimos ninguna discusión antes del incidente", declaró Fulton a People. "El domingo 28 de abril, varios de los mejores amigos de Weston me contactaron en busca de ayuda porque estaban presenciando a Weston en una crisis de salud mental", agregó.



"Actué rápidamente para garantizar su seguridad", continuó Fulton. "Al llegar, me encontré con mi hijo claramente en un estado de crisis de salud mental, lo que se convirtió en una experiencia horrible. Siempre he apoyado a mi hijo con sus luchas de salud mental. Estoy haciendo todo lo posible para conseguirle el apoyo continuo que necesita".



Weston, quien ha luchado contra el abuso de sustancias en el pasado, fue arrestado en 2017 por conducir bajo los efectos del alcohol y por un accidente de tráfico en Los Ángeles. Dos años antes, habló sobre su camino hacia la sobriedad con People, diciendo: "Llegó al punto en que la gente pensaba que estaba cavando mi propia tumba".

