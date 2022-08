Milly Alcock es Rhaenyra Targaryen, la protagonista de 'House of The Dragon', precuela de 'Game of Thrones'. | Fuente: Instagram | House of The Dragon

La serie “House of The Dragon” ya se estrenó por HBO Max y ha logrado convertirse en la favorita del público que siguió la historia de “Game of Thrones”. Esta precuela tiene como protagonista a una Milly Alcock, una heroína que cruzó el lado oscuro como madre de los dragones.

La actriz interpreta a Rhaenyra Targaryan que lucha por ascender al trono de hierro. Sin embargo, la artista de 22 años contrastó su vida con la de su personaje ya que no contaba con experiencia para lograr un puesto importante, pero con esfuerzo lo logró.

De hecho, su trabajo en televisión previo a “House of The Dragon”, no le hacía ganar suficiente dinero para mantenerse, así que consiguió otro empleo como lavadora de platos.

"Nunca pensé que me ocurriría algo así a mí. Estaba lavando platos en un restaurante y viviendo en el ático de mi madre. Esto no es algo que se sucede a gente como yo, y sucedió todo muy rápido", dijo Milly Alcock para Stellar.

Si bien quería dejar la actuación, la oportunidad de ser Rhaenyra Targaryan le hizo cambio de opinión. El día que recibió la llamada para ponerse en la piel del personaje principal de “House of The Dragon”, corrió a contárselo a su madre. “Fue un momento único”, comentó.

'House of The Dragon' logra récords de audiencia en HBO

La esperada precuela de 'Game of Thrones', rompió récord de audiencia al atraer a casi 10 millones espectadores en el estreno de su primer episodio, convirtiéndose en el primer episodio de una serie más vista en la historia de HBO.

Según la cadena, la nueva producción del universo de 'Game of Thrones' fue vista en 9,99 millones de hogares en Estados Unidos, entre el canal HBO y la plataforma de streaming HBO Max. "Tuvo la audiencia más grande para cualquier nueva serie original en la historia de HBO", agregó la compañía.

Tomando en cuenta el estreno de 'Game of Thrones', que logró la atención de 4,2 millones de personas, 'House of The Dragon' se convierte en la amplia ganadora; sin embargo, su predecesora fue creciendo en popularidad hasta conseguir el récord de 17,9 millones de hogares.

Otras de las producciones de HBO que ha batido récord durante el 2022 fue Euphoria, la segunda temporada de la serie protagonizada por Zendaya, es la segunda más vista de todos los tiempos para la cadena.

"Fue hermoso ver a millones de fanáticos de 'Game of Thrones' volver a Westeros con nosotros", dijo Casey Bloys, jefe de contenido para HBO y HBO Max. Además, declaró que están "encantados con la respuesta positiva del público" y que esperan "compartir con la audiencia lo que el autor George R. R. Martin y los creadores de la serie prepararon para esta temporada".

