Los actores surcoreanos Hyun Bin y Son Ye-jin, quienes participan en la serie de Netflix k-drama 'Aterrizaje de emergencia en tu corazón', contrajeron matrimonio el jueves 31 de marzo. Tras un año de relación, la pareja decidió dar este paso importante en su vida y para celebrar con sus seres queridos, organizaron un gran evento.

De acuerdo con medios de su país, se presentaron alrededor de 200 invitados y entre ellos se encontraba el futbolista Lee Dong-gook, Jang Dong-gun, Ko So-young, Gong Yoo, Ji Jin-hee, Hwang Jung-min y Ha Ji-won.

Cabe resaltar que la fiesta del matrimonio de Hyun Bin (protagonista de 'Mi adorable Sam Soon')y Son Ye-jin estuvo animada por el cantante Gummy, quien entonó 'Give you my heart', tema de apertura de la serie “Aterrizaje de emergencia en tu corazón” donde la pareja es protagonista.

Si bien los paparazzi no lograron tomar buenas imágenes de la boda, las agencias de representación de ambos artistas se encargaron de compartir las fotos.

Series en las que Hyun Bin y Son Yen-jin han actuado juntos

'Jardín secreto', 'Mi adorable Sam Soon' y 'Nonstop' son las series que protagonizó Hyun Bin. Por su parte, Son Yen-jin se hizo conocida por películas como 'Lover’s concerto' y 'The classic'. Otros títulos conocidos de la actriz son 'A Moment to Remember', la premiere de esta película sería la primera vez que vio a Hyun Bin, quien fue invitado al evento por su coprotagonista.

Son Ye-jin tiene otros títulos como 'El arte de la seducción', 'Mi mujer se ha casado', 'La útlima princesa'. En cuanto a series de tv están 'Solo en el amor', 'Aterrizaje de emergencia en tu corazón', 'Bajo la lluvia', 'La negociadora' y su reciente trabajo 'Treinta y nueve'.

