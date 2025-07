Mario Irivarren denuncia reglaje y hostigamiento por parte de misterioso auto: "Me están marcando"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mario Irivarren contó que fue víctima de reglaje y hostigamiento por parte de un misterioso auto que lo perseguía sin ningún sentido por las calles de Lima. El integrante de Esto es guerra aseguró que el vehículo tenía lunas polarizadas, algo que le resultó bastante sospechoso.

“Era un carro Hyundai plomo, estaba cuadrado en la calle. Me di una vuelta y el carro también estaba ahí. Me estaba haciendo un reglaje, marcando mis movimientos. Y eso está notificado como un delito”, señaló el influencer de 34 años.

En efecto, Irivarren señaló que sintió miedo de ser asaltado y recordar la mala experiencia que tuvo en el pasado cuando lo encañonaron y “le robaron todo”. “Pensé que me iban a meter un balazo al darse cuenta de que era una persona famosa”, acotó.

Asimismo, el también conductor de televisión dijo que “se envalentonó” y fue directo hacía el vehículo, pero que las personas adentro cubrieron su rostro. “Saqué mi linterna, pero no se veía nada. Cuando alumbro por el parabrisas, veo a dos sujetos en el asiento tapándose las caras con sus poleras”, sostuvo Irivarren en su podcast Good Time con Laura Spoya y Gerardo Pe'.

“Yo los perseguí porque para mí ellos son delincuentes. Yo tengo que saber quién me está reglando, quien me está marcando. Los he correteado hasta La Victoria. Ellos se pasaron los semáforos en rojo y huyeron como delincuentes”, agregó.

Mario Irivarren aseguró que pondrá denuncia por hostigamiento contra implicados. | Fuente: Instagram

Mario Irivarren afirma que pondrá denuncia por hostigamiento

En otro momento, Mario Irivarren aseguró que pondrá la denuncia correspondiente a los responsables del presunto reglaje en su contra.

“Voy a poner la denuncia por hostigamiento. Voy a ir a la comisaría y voy a decir que este auto me está hostigando, me está marcando. Los sujetos que lo abordan se tapan el rostro cuando me acerco y luego huyen”, declaró.

Además, reveló que pudo identificar a la dueña del vehículo, incluso mostró el número de placa del auto. En ese sentido, exhortó a la persona a decir quiénes son los hombres que manejan su vehículo.

“Dudo mucho que la señora esté manejando porque los que estaban ahí eran hombres. Voy a preguntarle a la señora quien maneja ese vehículo para poner la denuncia correspondiente por hostigamiento, por reglaje, marcaje porque eso es un delito”, añadió.

Gerardo Pe', Laura Spoya y Mario Irivarren conducen juntos el podcast Good Time. | Fuente: Instagram

Mario Irivarren denunció robo de casi 28 mil soles

Esta no es la primera vez que Mario Irivarren revela haber sido víctima de la delincuencia. En junio de este año, el empresario reveló que uno de sus socios habría sido drogado por un taxista, antes de perder casi 28 mil soles de la cuenta bancaria que ambos comparten por negocios.

En entrevista con América Espectáculos, Mario no se guardó nada: “Creo que no saben con quién se metieron. Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió. Más tarde, en su podcast Good Time, dio detalles del caso, empezando por el estado en que fue encontrado su socio: “No recuerda nada. Solo sabe que amaneció en una banca de parque”, narró.

Según contó Irivarren, el dinero fue extraído de una cuenta empresarial conjunta. Aunque el banco respondió de forma directa, aún no se le ha dado una explicación clara de cómo se logró concretar la transferencia, considerando que se requiere una clave dinámica.

"Hasta ahora no entiendo cómo hicieron. Espero que el banco colabore y que la Policía haga su trabajo. Han sustraído cerca de 28 mil soles”, lamentó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis