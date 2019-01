El actor Chris Hemsworth sorprendió a sus seguidores al jugar un partido de fútbol en su visita a Tailandia. Sin embargo, el actor tuvo más de una dificultad para dominar la pelota de fútbol.

El intérprete del superhéroe Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel bromeó con sus seguidores al compararse con reconocidas estrellas de fútbol de todos los tiempos.

"Pele. Maradona. Messi. Ronaldo. Hemsworth. Para ser honesto, no encontré ningún placer en avergonzar tanto a los locales como a nuestro equipo en el campo anoche en Tailandia", escribió Chris Hemsworth en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el actor publicó un video donde aparece corriendo detrás del balón y constantemente se resbala al intentar dominarlo. Además, se anima a intentar anotar un gol, pero sus tiros se van desviados.

La publicación ya lleva más de un millón de reproducciones y diversos comentarios por parte de sus seguidores, quienes valoran su esfuerzo dentro del campo de fútbol.



Chris Hemsworth jugó fútbol en Tailandia. Mira aquí cómo le fue. | Fuente: Instagram

THOR ESTARÁ EN EL REMAKE "HOMBRES DE NEGRO"



Tras compartir el protagonismo de la cinta de superhéroes "Thor: Ragnarok" (2017), Chris Hemsworth y Tessa Thompson se reunirán en el nuevo filme derivado de la trama de "Men in Black" (“Hombres de Negro”), según informó “The Hollywood Reporter”.



Este ‘spin-off’ que prepara el estudio Sony contará con el director F. Gary Gray, el responsable de "Straight Outta Compton" (2015) y "The Fate of the Furious" (2017).



La nueva película sobre "Men in Black", cuyo estreno está previsto para 2019, no contará con Will Smith ni con Tommy Lee Jones, quienes protagonizaron las tres primeras cintas de esta saga.



Además de su papel en "Thor: Ragnarok", Tessa Thompson lanzó recientemente la película de ciencia-ficción "Annihilation" (2018), que bajo la dirección de Alex Garland contó con Natalie Portman, Óscar Isaac y Gina Rodríguez en su elenco.

La actriz estadounidense también estará en la segunda temporada de la serie de HBO "Westworld", que se estrenará el próximo 22 de abril.



El objetivo que se ha propuesto el estudio Sony Pictures es relanzar la saga con nuevos actores y una renovada perspectiva al estilo de lo que hizo con "Jurassic Park" y "Jumanji".



Con más de 500 millones de dólares recaudados en todo el mundo, la película original de "Men in Black" fue un gran éxito en 1997 y dio pie a dos secuelas: "Men in Black II" (2002) y "Men in Black 3" (2012).