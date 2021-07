Gian Marco, Juanes, Sebastián Yatra y Luis Fonsi participan en versión en español de “This Year’s Model” de Elvis Costello | Fuente: Instagram

El músico británico Elvis Costello y Sebastian Krys han reunido a los artistas de pop y rock latino más importantes del mundo para interpretar el álbum “This Year´s Model”, de “Elvis Costello and The Attractions”, totalmente en español.

“Spanish Model”, la versión traducida del disco de Costello, cuenta con reconocidos músicos hispanos como Cami, Draco Rosa, Fito Páez, Francisca Valenzuela & Luis Humberto Navejas, Gian Marco & Nicole Zignago, Jesse & Joy, Jorge Drexler, Juanes, La Marisoul, Luis Fonsi, Morat , Nina Diaz, Pablo López, Raquel Sofía & Fuego, Sebastián Yatra y Vega.

Todos ellos cantan estas canciones universales e intemporales, que han sido traducidas y adaptadas al español por expertos con el objetivo de conservar su significado, energía, actitud e ingenio.

Juanes con “Pump it”

El cantante colombiano Juanes participó en el primer lanzamiento de los temas al español de “Spanish Model” con el tema "Pump It Up".

"'Pump It Up' es una canción tan icónica y emblemática del asombroso repertorio de Elvis, que fue un verdadero honor tener la oportunidad de cantar con la grabación original de 1978 y ser parte de esa energía propulsora", comentó Juanes.

“Spanish Model”

Estas inspiradas adaptaciones al español se basan en las clásicas interpretaciones de estudio de la banda, extraídas de las grabaciones maestras originales, que han sido mezcladas recientemente por Sebastian Krys, el productor ganador de 18 premios Grammy y Latin Grammy, y colaborador de Elvis Costello esde hace mucho tiempo, revelan una nueva energía e intensidad en las interpretaciones instrumentales de 1978 de “The Attractions”.

Las mezclas nos permiten escuchar "What Happened Next": Costello y Mick Jones de The Clash combinando guitarras rítmicas en duelo en una coda emocionante para "Pump It Up" o a Pete Thomas casi demoliendo su batería al final de “No Action”. Incluso hay un cameo vocal ocasional por parte del líder de la banda, pero el álbum ahora se puede disfrutar de una manera completamente nueva. Spanish Model se lanzará el 10 de septiembre a través de UMe.

La lista completa de canciones se presenta a continuación:

No Action – Nina Diaz (Yo No Quiero Ir A) Chelsea ((I Don't Want To Go To) Chelsea) - Raquel Sofía y Fuego Yo Te Vi (The Beat) – Draco Rosa Pump It Up – Juanes Detonantes (Little Triggers) – La Marisoul Tu Eres Para Mi (You Belong To Me) – Luis Fonsi Hand In Hand – Francisca Valenzuela y Luis Humberto Navejas La Chica de Hoy (This Year's Girl) – Cami Mentira (Lip Service) – Pablo López Viviendo en el Paraiso (Living In Paradise) – Jesse & Joy Lipstick Vogue – Morat La Turba (Night Rally) – Jorge Drexler Llorar (Big Tears) – Sebastián Yatra Radio Radio – Fito Páez Crawling To The U.S.A. - Gian Marco y Nicole Zignago Se Está Perdiendo La Inocencia (Running Out Of Angels) - Vega

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.