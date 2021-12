Selena Gomez y Cara Delevingne | Fuente: Instagram

Cara Delevingne sigue los pasos de su amiga y colega Selena Gomez. La protagonista de "Valerian y la ciudad de los mil planetas", apareció en Instagram posando en topless para mostrar su nuevo tatuaje. Un video publicado por Bang Bang Tattoo, un salón de tatuajes de la ciudad de Nueva York, muestra a Delevingne luciendo en el tórax una llamativa rosa, cuyo tallo y hojas, parecen estar derritiéndose.

Unas horas antes, en la misma cuenta de Instagram, apareció una foto de Selena Gomez luciendo el mismo tatuaje en la parte posterior de su cuello. Según la descripción de la imagen, el arte se realizó bajo un delicado efecto acuarela.

"Me divertí mucho haciendo estos tatuajes, gracias por confiar siempre en mí, Cara", escribió en el video Keith Scott, empleado de "Bang Bang Tattoo", quien también dedicó un mensaje a Gomez: "Gracias por ser una persona maravillosa". "Para su información, ellas no se habían enterado que estos eran mis primeros tatuajes de acuarela", agregó el tatuador.

¿CÓMO NACE SU AMISTAD?

Gomez y Delevingne han sido amigas durante varios años, su amistad se remonta desde el año 2014, cuando protagonizaron juntas el video musical "Bad Blood" de la cantante Taylor Swift.

En 2022, compartirán la pantalla en la serie "Only Murders in the Building", una comedia del servicio de streaming Hulu, protagonizada por Gomez, Martin Short y Steve Martin. Delevingne se unirá al elenco en la segunda temporada en el papel de Alice, una "conocedora del mundo del arte". que se obsesiona con los misteriosos asesinatos ocurridos en un edificio de la ciudad de Nueva York.

Hulu anunció previamente que la primera temporada de la serie se convirtió en uno de los programas más aclamados por la crítica en Estados Unidos y también fue considerada como la mejor serie de comedia original de la plataforma streaming.

