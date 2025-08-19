Isabela Merced revela qué mujeres la inspiraron en su debut en la salsa con 'Apocalipsis', junto a Tony Succar

La actriz y cantante de origen peruano estrenó un cover en versión salsa de su tema Apocalipsis junto a Tony Succar, inspirado en íconos como Chabuca Granda e Iris Chacón.

Isabela Merced sorprendió a sus seguidores el fin de semana con el lanzamiento de Apocapsis, un cover en versión salsa de su tema de 2020, ahora producido junto a Tony Succar. Con este estreno, la actriz y cantante de origen peruano marca su regreso a la música e incursiona en un nuevo género con un proyecto que, asegura, está inspirado en dos mujeres fundamentales para su performance.

“Me encanta bailar, siempre ha sido parte de mi vida”, contó en una entrevista el lunes con el programa Acceso Musical de Telemundo. “Vi a artistas como Chabuca Granda, Iris Chacón; ellas fueron mi inspiración detrás de mi energía en este videoclip”.

En otra conversación con Hoy Día, también de Telemundo, añadió: “Este video refleja mi visión de un regreso con un aire vintage a la música. Ellas dos, en particular, me inspiraron porque tienen looks fuertes, presencia, baile, voz y alma... Yo estoy pasando parte de mi alma en este videoclip”.

El “apocalipsis” de Isabela Merced y Tony Succar

Durante la promoción, Isabela destacó lo especial que fue trabajar con Tony Succar, ganador del Grammy y Latin Grammy. “Fue un honor ser parte de un proyecto suyo. Es muy talentoso, el futuro del Perú. Ya está haciendo historia como peruano, ya ha tenido olas en Estados Unidos por su talento. Espero que esta canción solo le ayude”.

Succar, por su parte, elogió el aporte de Isabela: “Ella trae un sonido fresco para la salsa. Le aconsejo tener disciplina y paciencia, porque el éxito no llega de la noche a la mañana... Hacer las cosas con pasión y originalidad. Creo que lo bueno de Isabela en esta canción es que es ella misma".

¿Dejará la actuación para dedicarse a la música?

El regreso musical de Isabela Merced llega tras un año cargado de estrenos en su faceta actoral. En 2025 debutó en el Universo DC como Hawkgirl en Superman y dio vida a Dina en la segunda temporada de la aclamada serie The Last of Us. Un año antes, participó en Alien: Romulus, uno de los mayores éxitos de taquilla de 2024.

Ante la pregunta de si la música podría desplazar a su carrera en la actuación, la artista fue clara:

“Siempre he estado enfocada en mi carrera como actriz. La música, para mí, es más un hobby, algo muy especial que quiero cuidar. Si tengo otro trabajo, sería muy abrumador. La música es algo que amo en este momento, pero es más diversión".

