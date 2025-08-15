Isabela Merced y Tony Succar presentan 'Apocalipsis', un explosivo tema salsero con ADN peruano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de destacar en el cine y la televisión con roles en Dora la Exploradora, The Last of Us y como Hawkgirl en la nueva película de Superman, la actriz peruano-estadounidense Isabela Merced regresó a la música al lado del productor y músico peruano Tony Succar.

"Estoy feliz de poder compartir esto. Es algo muy personal para mí", expresó Merced en una entrevista con Us Weekly.

Con apenas 24 años, la actriz y cantante lanzó este 15 de agosto Apocalipsis (versión salsa), una reinterpretación de su canción original escrita junto con su hermano Gyovanni Moner, en 2020.

Esta nueva propuesta transforma el tema en una mezcla de salsa y pop latino, con una producción a cargo de Succar, ganador del Grammy.

"Él me invitó a participar en este nuevo proyecto después de su victoria. Apocalipsis era una canción que ya había hecho, pero esta nueva versión suena completamente distinta. Es salsa, es tropical, y nos representa a los dos", detalló Merced.

Una colaboración con identidad y ritmo

Grabada entre Los Ángeles y Miami, Apocalipsis "se presenta como una celebración de la cultura, la música y la identidad peruana". El talento de Tonny Succar en la producción resalta al combinar la instrumentación tradicional de la salsa con arreglos contemporáneos, mientras que "la voz de Isabela Merced aporta emotividad y frescura".

"Apocalipsis es puro fuego, una conexión tan intensa que parece que el mundo podría acabarse. Queríamos capturar esa sensación en un ritmo que te hiciera moverte, pero también sentir profundamente. Colaborar con Isabela ha sido una experiencia increíble; es una artista que entiende la fusión y respeta nuestras raíces", dijo Succar a través de un comunicado.

Salsa con ADN peruano: Isabela Merced y Tony Succar reversionan 'Apocalipsis'Fuente: Instagram: Tony Succar

Un videoclip con sello personal

El videoclip de Apocalipsis, grabado en Miami, contó con la participación creativa directa de Isabela Merced, quien asumió el desafío coreográfico.

"Me aprendí el baile en hora y media. Luego me fui todo el día a la F1, y al siguiente día rodamos el video. Pero tenía muy clara mi visión", recordó la artista.

Este regreso a la música también le permitió reconectarse con su faceta de cantante, que había dejado en pausa desde su EP The Better Half of Me (2020), en el que ya experimentaba con sonidos latinos y pop.

Orgullo de sus raíces peruanas

La colaboración con Tonny Succar va más allá de lo profesional; representa una conexión con la identidad cultural que Isabela Merced abraza con orgullo. Hija de madre peruana, la actriz y cantante mantiene un fuerte lazo con Perú.

"Cada vez que voy a Perú me siento en paz. Es un país sencillo, espiritual y lleno de talento. Voy mínimo dos veces al año, y ahora que estoy trabajando un poco más allá, mi sueño es colaborar con artistas peruanos y ayudar a visibilizarlos en Hollywood", expresó.

Para Merced, la gente peruana tiene cualidades que podrían enriquecer el mundo creativo. "Todos los peruanos que he conocido son personas muy conectadas, muy centradas. Y eso le haría muy bien a esta industria", agregó.



¿Actuar o cantar?

Pese al éxito que vive gracias a su carrera como actriz, Isabela Merced no considera que deba elegir entre la actuación y la música. Ambas disciplinas, asegura, forman parte de su esencia como artista.

"Este regreso a la música me hace sentir más completa. Quiero mostrar mis habilidades en vivo, no quedarme solo en el estudio o la pantalla. Me emociona mucho lo que viene", afirmó.

Apocalipsis (versión salsa) ya está disponible en todas las plataformas digitales.

