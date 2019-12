Itatí Cantoral está en Cusco y visitó Machu Picchu. | Fuente: Composición

Itatí Cantoral sorprendió a todos sus seguidores al compartir imágenes de su visita al Perú junto a su hija, María Itatí, de 11 años, fruto de su relación con el productor Carlos Alberto Cruz.



Tras su llegada a Lima, la actriz viajó a Cusco y compartió en su cuenta de Instagram diversas imágenes de su visita a Machu Picchu.

“Machu Picchu maravilla del mundo”, escribió la intérprete en uno de los videos que publicó en la mencionada red social.

Asimismo, compartió dos fotos donde se le posando frente al tren que la llevó a la ciudad de Machu Picchu y donde se le ve recorriendo la ciudadela inca.

Como se recuerda, Itatí Cantoral es reconocida por interpretar a la villana Soraya Montenegro en la telenovela “María la del Barrio”, la cuál era protagonizada por Thalía.

En las imágenes también se ve a la actriz vistiendo una casaca negra, unos jeans, un chullo color vino y lentes de sol.

ITATÍ CANTORAL LE RESPONDE A HIJA DE ALEJANDRA GUZMÁN

La pelea entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía tiene un nuevo episodio. Hace unos días, Itatí Cantoral, actriz que dió vida a Soraya Montenegro en "María, la del barrio", se animó a dejarle un consejo a Frida Sofía para optar por la reconciliación con su famosa madre. Sin embargo, la hija de la cantante no lo tomó de buena manera y salió a criticarla "por opinar sobre temas que no le corresponden".

"¿Cómo para qué este video? Tú no me conoces, ni yo a ti. Sé profesional y encárgate de tu papel p$#% vieja bully y encima sin la menor idea de los sentimientos de alguien que nunca te ha hecho nada”, le dijo. La respuesta de Cantoral no tardó en llegar.

"Yo creo que tenemos un país libre, hay libertad de expresión entonces nosotros como seres humanos y como individuos por lo menos en México, es poner en tus redes lo que tu quieras ¿no?, lo que tú piensas…¿qué?, ¿quién fue?, ¡Frida!, ¿cómo?, ¡maldita lisiada!”, dijo la actriz.