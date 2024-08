"Su legado vivirá por siempre": Jack Russell, voz icónica de Great White, falleció a los 63 años

El exvocalista de Great White falleció el jueves. Cofundador de la banda, alcanzó la fama en los 80 con éxitos como Once Bitten, Twice Shy. Se había retirado debido a demencia con cuerpos de Lewy y atrofia multisistémica.

Jack Russell, miembro fundador de la icónica banda de rock ochentera Great White, falleció a los 63 años. Su familia compartió la noticia el jueves en redes sociales, anunciando que el cantante murió "pacíficamente", rodeado de sus seres queridos. Russell había sido diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy y atrofia multisistémica.



Ese jueves, un comunicado en Instagram confirmaba la noticia: "Con profunda tristeza, anunciamos la pérdida de nuestro querido Jack Patrick Russell". Según la publicación, Jack partió rodeado de su esposa Heather Ann Russell, su hijo Matthew Hucko, su prima Naomi Breshears Barbor y sus amigos cercanos Billy y Cheryl Pawecik.



"Padre, esposo, primo, tío, y amigo. Jack es amado y recordado por su sentido del humor, su excepcional entusiasmo por la vida y su inquebrantable contribución al rock and roll, donde su legado vivirá por siempre", expresa el mensaje. "Su familia pide privacidad en este difícil momento".

¿Por qué se retiró Jack Russell?

El 17 de julio, Russell anunció su retiro tras ser diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy (LBD) y atrofia multisistémica (MSA). "No puedo seguir actuando al nivel que deseo y al nivel que ustedes merecen", escribió. "Las palabras no pueden expresar mi gratitud por todos los años de recuerdos, amor y apoyo. Gracias por permitirme vivir mis sueños".



El jueves, Great White expresó sus "más profundas condolencias a la familia de Jack Russell" a través de sus redes sociales. La banda recordó su "increíble voz", su amor por los fans y su pasión por el rock. "Todos esos maravillosos años juntos serán atesorados en nuestros corazones. Fue un privilegio y una alegría compartir el escenario con él", concluye el mensaje.

¿Quién fue Jack Rusell?

Russell nació en Montebello, California, y fue el vocalista principal de la banda de rock Great White. La banda alcanzó su mayor fama en la década de 1980 con éxitos como Once Bitten, Twice Shy y The Angel Song. Cofundó Great White en 1982 junto con Mark Kendall, y lanzaron varios álbumes, incluyendo Once Bitten (1987) y Twice Shy (1989).



Jack fue el cantante de Great White desde 1981 hasta 1996, cuando comenzó su carrera en solitario. Tras su primer álbum como solista, regresó a la banda hasta 2001, cuando se disolvió. Posteriormente, cambió el nombre del grupo a Jack Russell's Great White, que estuvo involucrado en el trágico incendio del club nocturno de Rhode Island en 2003, en el que murieron 100 personas.



Great White y Russell se reunieron en 2006, pero la banda se separó de nuevo en 2009 debido a problemas de salud de Russell. Tras salir del grupo, Russell demandó a Mark Kendall y a la banda, aunque eventualmente llegaron a un acuerdo. Kendall continuó con Great White, ahora con vocalistas rotativos.

