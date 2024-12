Murió a los 77 años Wayne Northrop, legendario actor de 'Days of Our Lives' y 'Dynasty'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conocido por interpretar al inolvidable Roman Brady en Días de nuestras vidas (Days of Our Lives, por su nombre en inglés), Wayne Northrop dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento y se convirtió en una figura querida por los seguidores del drama televisivo. Su talento y carisma lo mantuvieron en el corazón del público durante décadas.

La noticia de su partida fue confirmada por su familia, quienes destacaron su amor por la actuación y su dedicación a su carrera. Lynn Herring Northrop, la esposa del fallecido actor, compartió la noticia a través de un comunicado:

"A Wayne le diagnosticaron Alzheimer de aparición temprana hace 6 años. Dio su último suspiro en los brazos de su familia. Queremos agradecer al lugar más cariñoso y maravilloso, The Motion Picture and Television Home, por cuidarlo tan bien. Wayne conmovió a tanta gente con su sentido del humor y su ingenio. Fue esposo durante 43 años, el mejor padre para sus dos hijos, Hank y Grady, y un ranchero que amaba a sus vacas y era amigo de muchos".

A lo largo de su carrera, Wayne Northrop participó en otras producciones televisivas, pero fue su trabajo en Días de nuestras vidas lo que le otorgó reconocimiento internacional. Su legado será recordado tanto por su habilidad para encarnar personajes complejos como por su conexión con los fanáticos que siguieron su trayectoria con admiración y respeto.

Another DAYS actor passed away. I’m just so sad right now.



Wayne Northrop, the original Roman, died of complications from Alzheimer's disease on Nov 29, 2024. He was 77.



RIP, Wayne. 🤍



Sending love to his wife, family, friends, and the DAYS cast. #daysofourlives #dool pic.twitter.com/3hCbOAAm9g — Daily Days Of Our Lives (@dailydool) December 1, 2024

¿Quién fue Wayne Northrop?

En Los Ángeles, Wayne Northrop comenzó su carrera en el escenario, donde su trabajo en la producción de The Kitchen del Los Angeles Actors Theatre lo puso en el radar de los agentes de talentos y de casting de Hollywood. Pronto, había conseguido su primer papel en televisión, en la serie policial de la NBC Police Story. Siguieron trabajos episódicos en programas como Eight Is Enough, Baretta y The Waltons. En 1981, fue elegido para interpretar a Michael, el misterioso chofer de Blake Carrington (John Forsythe), en la primera temporada de Dynasty.

Después de que Northrop dejó Dynasty, el mundo diurno lo llamó. La etapa original de Northrop en Days of Our Lives duró de 1981 a 1984, después de lo cual regresó a Dynasty. Drake Hogestyn, quien también falleció este año, fue elegido para sucederlo como Roman en 1986, pero cuando Northrop fue atraído de nuevo a DAYS en 1991, se reveló que el personaje que Hogestyn había estado interpretando era un impostor involuntario, John Black.

Northrop salió de Days of Our Lives como Roman nuevamente en 1994, y en 1997, Josh Taylor asumió el papel, que continúa interpretando hasta el día de hoy. Northrop regresó a Days of Our Lives nuevamente en 2005 para interpretar un nuevo papel, Alex North, el primer esposo de Marlena , y se fue por última vez en 2006. Fuera de Days of Our Lives y Dynasty, apareció junto a Herring en Port Charles como el sombrío Rex Stanton de 1997 a 1998. Fuera de las telenovelas, apareció en Hotel, LA Law y Cold Case y en las películas para televisión Never Say Never: The Deidre Hall Story y The Haunting of Lisa.

Podcast recomendado En la década pasada, el guionista de SPEED, Graham Yost, compró los derechos de un cuento largo del afamado novelista Elmore Leonard, el de Jackie Brown de Tarantino. Cogió ese cuento, y sobre todo a su protagonista, el Marshall de los Estados Unidos Rayland Givens, y construyó un neowestern que mezcla policíaco con estereotipos del cine del Oeste. JUSTIFIED es la serie policíaca rural más importante de las últimas dos décadas en la televisión estadounidense y basa gran parte de su encanto en su protagonista, el cowboy sensible y peligroso encarnado por el exnadador hawaiano Timothy Olyphant. Leer más Código Pulp | podcast EP11 | T1 | Entre el noir y el western: La serie Justified y el universo de Elmore Leonard