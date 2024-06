Polémica campaña en Japón: candidata a gobernadora de Tokio se quitó la ropa en pleno debate

En un intento por captar votos para las elecciones a la gobernación de Tokio, una candidata japonesa dejó atónito a más de uno, luego de que se quitara la ropa en pleno debate televisado. Mientras se dirigía a la Nación, Uchino Airi, una influencer del país asiático, comenzó a sacarse la blusa, quedando solo con un top color piel.

Durante su presentación, preguntó a los espectadores si la consideraban sexy e invitó a que la agregaran en la aplicación de mensajería LINE, prometiendo responder personalmente a cada mensaje. Este inusual acto en plena campaña electoral ha provocado una reacción masiva en redes sociales.

El discurso se convirtió rápidamente en tendencia; varios videos del momento se difundieron en la plataforma X, acumulando millones de vistas. Muchos cuestionaron cómo se permitió tal espectáculo en una transmisión política.

Un fenómeno peculiar en la política japonesa

Lo de Airi no es un caso aislado en la política japonesa actual. En un contexto donde los candidatos buscan destacar de manera inusual, otro aspirante a gobernador se disfrazó del Joker, el villano de DC Comics, realizando un acto igualmente singular durante su intervención.

Se trata del youtuber y empresario Yuusuke Kawai, que en 2021 intentó ser elegido prefecto de Chiba. Por aquel entonces hizo propuestas algo particulares, como la de convertir a la ciudad japonesa en una "tierra de fantasía" como Disney.

Yuusuke Kawai trabaja como comediante en Japón y, debido a que no consiguió oportunidades para salir en TV, graba programas para redes sociales.

Él es graduado de la Universidad de Kyoto con estudios en Derechos Humanos y Política.

El joker se postulo para gobernador de Tokio

Las emisoras de Japón están obligadas a darle un espacio a todos los candidatos y bueno jsjs

Encima la intérprete atrás full laburo serio pic.twitter.com/I25TTxImx7 — ElBuni (@therealbuni) June 28, 2024

¿Por qué esta tendencia en las campañas políticas de Japón?

Jeffrey J. Hall, profesor de la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, explicó en sus redes sociales que este tipo de actos no son inusuales durante las elecciones de alta visibilidad en Tokio.

Según el experto, estos candidatos aprovechan los espacios publicitarios y el tiempo de transmisión para realizar "trucos llamativos" con el objetivo de captar la atención del público.

Hall señaló que estos candidatos generalmente buscan dominar la atención pública y no necesariamente competir por la victoria.

"Los candidatos tienen garantizado que millones de personas los verán, ya que, en Japón, en las campañas no hay spots televisivos ni en internet, no se permite pedir el voto en casas y no se puede pagar a gente para hacer proselitismo a tu favor. Lo único que se les permite es pegar posters en las calles. Todo esto con la intención de garantizar que el dinero tenga poca influencia en las elecciones", detalló.

