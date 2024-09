Javier Bardem se enfada y critica homenaje a director de 'Jamón, Jamón': "Esperábamos que fuera un acto íntimo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aprovechando su estancia en Donostia (España) por el Festival de Cine de San Sebastián, el actor Javier Bardem fue invitado a participar en un homenaje al fallecido cineasta español Bigas Luna.

Y es que, poco antes de morir, el director y guionista había expresado su deseo de que los protagonistas de su película Jamón, Jamón, con los que mantenía una buena relación, conocieran el que, a su juicio, era el auténtico jamón; "el producido por la empresa familiar Dehesa Maladúa", como lo dijo públicamente, a partir de la crianza de ejemplares de Manchado de Jabugo, una raza de cerdo ibérico en peligro de extinción.

Sin embargo, el homenaje no salió como Javier Bardem esperaba, ya que el actor se mostró incómodo al descubrir que el acto, además de recordar al director, también incluía una promoción del jamón producido por dicha compañía.

"Estábamos esperando que fuera un acto íntimo de verdad, es lo que habíamos manejado. He visto que no se ha respetado... me he enterado de esto hace dos minutos", dijo el ganador del Oscar al notar la presencia de la prensa.

"Esto se llama encerrona... Es una pena, porque al final estamos aquí para honrar a Bigas Luna. Hagamos lo que tenemos que hacer, que tengo que coger un avión. Era cuestión de cinco minutos y has hecho una comparecencia mediática", dijo Barden sin ocultar su descontento.

El incidente se desarrolló en medio de la presencia de Betty Bigas, hija del director español. Pese a la incomodidad del actor, la marca usó sus redes sociales para agradecer a los que hicieron posible el deseo de Bigas.

"Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible que la voluntad expresada por Bigas Luna meses antes de fallecer se haya cumplido. El cineasta presentó en sociedad sus vinos junto al jamón ibérico de su amigo Eduardo Donato, del que dijo que era el auténtico 'jamón, jamón', y le pidió que se encargara de que lo conocieran varios de sus actores. El deseo se ha hecho por fin realidad, gracias a los encuentros celebrados con ellos esta semana en Madrid y San Sebastián", se lee en la publicación.

Javier Bardem recibe el premio Donostia

Javier Bardem recibió el último viernes el Premio Donostia con el que el Festival de San Sebastián reconoce toda su trayectoria y, aunque lo agradece y le emociona recibirlo, aseguró que no tiene "espíritu de celebración", que "tal y como está el mundo" le es "imposible" celebrar nada.

El actor dijo estas palabras ante la prensa acreditada en el certamen donostiarra tras una larga reflexión sobre los ataques de Israel a Gaza y tras asegurar que, "desgraciadamente" en el mundo "hay dos bandos" y que hay que optar por uno porque "hay cosas inadmisibles que no se pueden no denunciar".

"Lo que esta sucediendo es deshumanizante, terrible. El Gobierno de Israel es el más radical que ha tenido la historia de ese país y está cometiendo crímenes contra la humanidad. Los ataques despiadados de Hamas del 7 de octubre no justifican el castigo global y masivo que está sufriendo la población palestina", subrayó.

(Con información de EFE y Europa Press)

