Jeff Bezos visita Perú y disfruta de una experiencia gastronómica en ‘Central’ junto a su esposa Lauren

Jeff Bezos, fundador de Amazon y una de las figuras más influyentes del mundo empresarial, se encuentra de visita en el Perú. Su presencia llamó la atención luego de que el reconocido restaurante Central, considerado uno de los mejores del mundo, compartiera en sus historias de Instagram imágenes del empresario junto a su esposa Lauren Sánchez y al chef peruano Virgilio Martínez.

En los breves clips difundidos por el restaurante, se observa a la pareja disfrutando de la experiencia culinaria mientras conversan con Martínez, quien los recibió en su afamado espacio de investigación y alta gastronomía.

La visita no pasó desapercibida para otros miembros del sector. El chef Sang Jung también compartió en sus historias una fotografía junto a Bezos y Lauren, destacando lo especial que fue la jornada. “Hemos tenido un hermoso día hoy. Nuestro equipo fue realmente feliz de cocinar para Jeff Bezos y Lauren”, escribió.

La presencia del magnate en Lima ha generado curiosidad entre seguidores ya que, hasta el momento, no se conocen más detalles sobre la agenda de Bezos en Perú.

Jeff Bezos junto a su esposa Lauren y el chef peruano Virgilio Martínez.Fuente: IG: @centralrest

El chef Sang también compartió foto con Jeff Bezos y todo el equipo del restaurante peruano Central.Fuente: IG: @sang.mater

La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Jeff Bezos y Lauren Sánchez se casaron en junio de este año en la ciudad italiana de Venecia, que reunióa numerosos famosos y cuya organización fue criticada por vecinos y asociaciones.

El fundador de Amazon y su esposa recorrieron el Gran Canal a bordo de una lancha hasta llegar al embarcadero del lujoso hotel Aman, que colocó una carpa en su entrada para garantizar su privacidad, según informaron los medios locales.

Durante la ceremonia, cantó Matteo, el hijo de Andrea Bocelli, delante de los 250 invitados. Todos llegaron a la isla en 38 taxis acuáticos desde los cinco hoteles de lujo reservados para ello y fueron recibidos con un regalo: una elegante bolsa arabesca con un colgante y un recuerdo de boda de cristal de Murano, una caja con galletas de la pastelería veneciana más famosa y una libreta de recuerdos.