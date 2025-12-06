Katy Perry oficializa su relación con Justin Trudeau en Instagram y comparte fotos de su viaje a Japón

Katy Perry oficializó su relación con Justin Trudeau en Instagram y compartió algunas imágenes de su viaje juntos a Japón. En una de las instantáneas, la pareja aparece posando mejilla con mejilla al aire libre. Otra publicación muestra la estrella del pop y al ex primer ministro canadiense comiendo juntos, mientras que un video los muestra en lo que parece ser una exhibición de arte interactiva.

"Momentos en Tokio de gira y más ( ◠‿◠ ) 🎄🍣🐡🥞💐☃️♥️", escribió la cantante en el pie de su publicación.

Durante el viaje de Perry a Japón, que forma parte de su Lifetimes Tour; la cantante acompañó a Trudeau a su encuentro con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y a su esposa, Yuko. Kishida, de 68 años, compartió una foto grupal junto a un árbol de Navidad en X, refiriéndose a Perry como la "pareja" de Trudeau.

"El ex primer ministro canadiense @JustinTrudeau visitó Japón con su pareja y se unió a mi esposa y a mí para almorzar", escribió Kishida en japonés. "Durante su tiempo como primer ministro, nos reunimos varias veces como líderes colegas, y cuando visité Canadá, trabajamos juntos para fortalecer las relaciones bilaterales, incluyendo la formulación del 'Plan de Acción Japón-Canadá', trabajando codo a codo. Me alegra que sigamos manteniendo esta amistad de esta manera".

Trudeau compartió más tarde el mismo sentimiento al republicar y responder el mensaje de Kishida. "Qué gusto verte @kishida230. Katy y yo estamos muy contentos de haber tenido la oportunidad de sentarnos con ustedes y Yuko. Gracias, Fumio, por tu amistad y tu continuo compromiso tanto con el orden internacional basado en reglas como con un futuro mejor para todos", respondió.

¿Cómo inició la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau?

Perry y Trudeau provocaron los primeros rumores de su romance en octubre pasado, cuando fueron vistos en una cita en Montreal, Canadá.

En el momento de su primera salida pública, la cantante de Bandaids se había separado en junio de su ex, Orlando Bloom, mientras que Trudeau había finalizado su matrimonio con Sophie Grégoire después de 18 años en 2023.

Una fuente había declarado a People que Trudeau "había estado persiguiendo" a la cantante desde sus citas en Montreal. "Incluso voló a California para verla durante un descanso de la gira", indicó el informante. "Tienen una gran conexión. Ella lo encuentra atractivo. Él ha sido muy respetuoso".

La pareja hizo su primera aparición pública oficial el 25 de octubre, cuando asistieron a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse Paris para celebrar el cumpleaños de la madre de uno de ellos, según TMZ. En las fotos se puede ver a Perry y Trudeau saliendo del teatro tomados de la mano y sonriendo.